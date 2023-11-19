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Китай поновлює військову активність біля Тайваню

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Китай поновлює військову активність біля Тайваню
Серед залучених літаків були винищувачі Су-30 і J-10
фото з відкритих джерел

Дев'ять літаків КНР та перетнули середню лінію Тайванської протоки

Тайвань повідомив про відновлення китайської військової активності поблизу острова. Про це пише Reuters.

Повідомляється, що дев'ять літаків КНР та кілька кораблів перетнули середину протоки, яка служить умовним кордоном.

Міністерство оборони Тайваню повідомило, що зранку в неділю було виявлено дев'ять китайських літаків, які перетинали середню лінію Тайванської протоки. Серед залучених літаків були винищувачі Су-30 і J-10, а також літаки раннього попередження та радіоелектронної боротьби.

Літаки супроводжували китайські військові кораблі, які здійснювали спільне патрулювання бойової готовності. У відповідь Тайвань відправив сили для моніторингу ситуації.

Міністерство оборони Китаю не відповіло на прохання прокоментувати ситуацію.

Зазначається, що Тайвань протягом останніх чотирьох років скаржився на регулярне китайське військове патрулювання та навчання поблизу острова.

Нагадаємо, у вересні Міністерство оборони Тайваню повідомило про фіксацію у своїй зоні протиповітряної оборони 28 літаків китайських Військово-повітряних сил.

Як відомо, Китай попередив США, що вони перейшли «червону межу» після того, як президент Джо Байден оголосив про збільшення військової допомоги Тайваню з фонду, який зазвичай використовується для суверенних держав. 

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Теги: військові Тайвань Китай

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