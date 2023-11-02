США і Китай домовилися про зустріч Байдена і Сі Цзіньпіна у листопаді

Зустріч запланована на листопад та відбудеться у Сан-Франциско

США та Китай мають принципову домовленість про зустріч лідерів у листопаді. Про це пише Reuters.

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«Є принципова домовленість про зустріч у Сан-Франциско в листопаді. Ми все ще працюємо над важливими деталями, необхідними для завершення цих планів», – повідомив виданню чиновник адміністрації Байдена.

Речниця Білого дому Карін Жан-П’єр на щоденному брифінгу сказала, що обидва лідери прагнуть провести «конструктивну розмову» під час форуму Азіатсько-Тихоокеанського економічного співробітництва, який відбудеться в Сан-Франциско.

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Раніше повідомлялося, що Сполучені Штати та Китай домовилися спільно організувати зустріч лідерів Джо Байдена та Сі Цзіньпіна.

Нагадаємо, президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден провів зустріч з міністром закордонних справ Китаю Ван І. Під час переговорів сторони обговорювали відносини між країнами.

Як повідомлялося, зустріч американського лідера з Ван І – жест ввічливості, який може закласти основу для зустрічі Байдена з президентом Китаю Сі Цзіньпіном у листопаді.