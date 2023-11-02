США і Китай домовилися про зустріч Байдена і Сі Цзіньпіна у листопаді
Зустріч запланована на листопад та відбудеться у Сан-Франциско
США та Китай мають принципову домовленість про зустріч лідерів у листопаді. Про це пише Reuters.
«Є принципова домовленість про зустріч у Сан-Франциско в листопаді. Ми все ще працюємо над важливими деталями, необхідними для завершення цих планів», – повідомив виданню чиновник адміністрації Байдена.
Речниця Білого дому Карін Жан-П’єр на щоденному брифінгу сказала, що обидва лідери прагнуть провести «конструктивну розмову» під час форуму Азіатсько-Тихоокеанського економічного співробітництва, який відбудеться в Сан-Франциско.
Раніше повідомлялося, що Сполучені Штати та Китай домовилися спільно організувати зустріч лідерів Джо Байдена та Сі Цзіньпіна.
Нагадаємо, президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден провів зустріч з міністром закордонних справ Китаю Ван І. Під час переговорів сторони обговорювали відносини між країнами.
Як повідомлялося, зустріч американського лідера з Ван І – жест ввічливості, який може закласти основу для зустрічі Байдена з президентом Китаю Сі Цзіньпіном у листопаді.
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