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КНДР запустила дві ракети, аби «провчити» США та Південну Корею

Ірина Озтурк
glavcom.ua
КНДР запустила дві ракети, аби «провчити» США та Південну Корею
Запуск міжконтинентальної балістичної ракети Hwasong-18 з невідомого місця в Північній Кореї, 16 травня 2023 року
фото: Reuters

Дві балістичні ракети КНДР впали, ймовірно, полетівши за неправильною траєкторією

Північна Корея випустила дві ракети малої дальності біля свого східного узбережжя, повідомили південнокорейські військові, пише Al Jazeera.

Запуски були здійснені менш ніж через годину після того, як Пхеньян попередив про «неминучу» відповідь на військові навчання, організовані військами Південної Кореї та США. Об'єднаний комітет начальників штабів Південної Кореї заявив, що виявив запуски зі столиці Північної Кореї в четвер, 15 червня.

Міністерство оборони Японії заявило, що дві балістичні ракети впали, ймовірно, полетівши за неправильною траєкторією. Одна з них упала у Японське море, приблизно за 110 км (70 миль) на північний захід від острова Хегура, що є частиною префектури Ісікава, а інша приблизно за 250 км (155 миль) від нього, повідомила японська влада.

США, Японія та Південна Корея засудили дії Північної Кореї. «Ці запуски є явним порушенням численних резолюцій Ради Безпеки ООН і демонструють загрозу, яку представляють КНДР для міжнародного миру та безпеки, а також глобального режиму нерозповсюдження», – йдеться у спільній заяві союзників.

Радник президента США Джо Байдена з національної безпеки Джейк Салліван якраз перебував у Токіо для зустрічей зі своїми японськими та південнокорейськими колегами Чо Те Йонгом і Такео Акібою, коли відбувся запуск. Вони обговорили ракетну програму Північної Кореї та підтвердили, що тісно співпрацюватимуть, щоб змусити Пхеньян відмовитися від своєї ядерної зброї.

Сьогодні зранку президент Південної Кореї Юн Сук Йоль спостерігав, як кілька тисяч південнокорейських і американських військових брали участь у навчаннях із бойовою стрільбою, аби продемнструвати силу на думку союзників, що необхідна для стримування Північної Кореї.

Представник міністерства національної оборони Північної Кореї заявив, що навчання посилюють військову небезпеку в регіоні, і її сили будуть суворо відповідати на «будь-які протести або провокації з боку ворогів». Наприкінці минулого місяця Пхеньян невдало намагався запустити супутник-шпигун у своїй першій спробі запуску супутника з 2016 року. Ракетний прискорювач і корисний вантаж затонув у морі.

Програми Північної Кореї з балістичних ракет і ядерної зброї заборонені резолюціями Ради Безпеки ООН, а проти країни були введені санкції. Дипломатичні спроби знизити напруженість або переконати Пхеньян відмовитися від свого ядерного арсеналу зайшли в глухий кут. Сьогодні США також наклали санкції на чоловіка та дружину Північної Кореї, які живуть у Пекіні, яких звинувачують у допомозі у закупках обладнання для балістичних ракет, яке опинилося в руках північнокорейських та іранських клієнтів.

Нагадаємо, у вересні цього року Південна Корея проведе військовий парад в центрі Сеула. Так країна відповіла на заяву Північної Кореї про підготовку до свого військового параду в кінці липня. Як зазначається, військовий парад пройде 26 вересня і складатиметься з вуличного маршу вздовж півтора кілометрової ділянки дороги від Сеула до визначних пам’яток Кванхвамун, а також меморіального заходу на авіабазі столиці.

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Теги: США Південна Корея Японія санкції військові навчання Північна Корея балістичні ракети

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