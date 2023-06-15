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Путін намагається захопити «неслухняні» західні компанії – Financial Times

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Путін намагається захопити «неслухняні» західні компанії – Financial Times
У Путіна визрів новий план щодо заволодіння активів європейських компаній
kremlin.ru

Кремль проводить «драконівські» заходи націоналізації західних компаній

Сотні західних компаній або повністю припинили, або скоротили діяльність у Росії після початку вторгнення Росії в Україну в лютому минулого року. А ті, хто вчасно не втік, можуть дуже про це пожалкувати, і навіть втратити все, що мають. Адже Путін хоче надати повноваження чиновникам арештовувати активи «неслухняних» західних компаній, що ускладнює їм вихід з країни. Таким чином російський диктатор шукає способи помститися санкціям США та Європи. Про це пише видання The Financial Times. 

Видання дізналось про плани влади країниа-агресора фактично націоналізувати компанії, які не бажають «грати за кремлівськими правилами». Володимир Путін доручив раніше уряду РФ розробити закон, що дає державі пріоритетне право на купівлю зі «значною знижкою» активів західних компаній, що йдуть з російського ринку.

Таким нехитрим чином російському уряду буде надано пріоритетне право купувати будь-які західні активи для продажу за привабливими цінами, щоб їх можна було продати з прибутком, повідомляє видання.  Журналісти переконані, що відповідний указ нібито уже навіть був підписаний Путіним минулого тижня.

Передбачається, що надалі ці активи перепродуватимуться російським компаніям, а прибуток від угод нібито надійде до бюджету. У документі, з яким ознайомилися журналісти видання, також прописано, що покупці активів мають повністю належати Росії або перебувати у процесі вилучення всіх іноземних акціонерів. Нові власники будуть зобов'язані вивести 20% компанії на російський фондовий ринок. 

Рупор Кремля Дмитро Пєсков заявив виданню, що рішення про купівлю західних активів «це наша справа». «Якщо компанія не виконує свої зобов'язання, то, звичайно, вона потрапляє в категорію неслухняних», – сказав Пєсков, зазначивши, що деякі західні фірми перестали виплачувати зарплати або залишили Росію зі значними збитками. «Ми прощаємося з цими компаніями. А що ми будемо робити з їхніми активами після цього – наша справа», – додав він. А західні бізнесмени, причетні до корпоративних виходів, назвали указ Путіна «ящиком Пандори», який призведе до остаточної націоналізації.

Реакція бізнесу

З посиланням на анонімів, знайомих із внутрішніми обговореннями, видання повідомило, що Кремль також обговорює «драконівські» заходи націоналізації.

Загроза націоналізації є частиною російського підходу «батога й пряника» до покарання Сполучених Штатів і європейських країн, які захопили російські активи, одночасно винагороджуючи тих, хто цього не зробив.

США та їхні союзники заблокували або конфіскували понад $350 мільярдів  державних та особистих активів у рамках західних санкцій і дали зрозуміти, що їм слід піти на післявоєнну відбудову України.

Ще з грудня Росія змушує іноземні компанії продавати свої активи російським покупцям із 50% дисконтом і стягує  з них комісію за вихід у розмірі  не менше 10% від вартості угоди.

Нагадаємо, диктатор Путін заявив, що для захоплення Києва потрібна нова мобілізація. Про те, що він не залишив мрії про захоплення української столиці, диктатор сказав на зустрічі із російськими воєнкорами.Попри це, Путін одразу запевнив росіян, що немає необхідності вводити військовий стан, та збрехав, що російські строковики не направляються в Україну. Також Путін визнав, що російська армія має проблеми – не вистачає БПЛА, високоточних боєприпасів, засобів зв'язку.

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Теги: росія санкції армія путін бізнес указ диктатор

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