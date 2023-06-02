Головна Країна Політика
search button user button menu button

Південна Корея проведе військовий парад вперше за 10 років: яка причина

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Південна Корея проведе військовий парад вперше за 10 років: яка причина
Південнокорейська армія
Фото: Facebook / міноборони Південної Кореї

Заходи будуть приурочені до 75-го Дня збройних сил та 70-ї річниці встановлення дипломатичних відносин між США та Південною Кореєю

У вересні цього року Південна Корея проведе військовий парад в центрі Сеула. Так країна відповіла на заяву Північної Кореї про підготовку до свого військового параду в кінці липня. Про це повідомляє NK News.

Як зазначається, військовий парад пройде 26 вересня і складатиметься з вуличного маршу вздовж півтора кілометрової ділянки дороги від Сеула до визначних пам’яток Кванхвамун, а також меморіального заходу на авіабазі столиці.

«Заходи будуть приурочені до 75-го Дня збройних сил та 70-ї річниці встановлення дипломатичних відносин між США та Південною Кореєю», – пояснив речник міністерства оборони Чон Ха Кю.

Востаннє військовий парад у центрі Сеула відбувся 1 жовтня 2013 року до 65-го Дня збройних сил.

КНДР також має намір провести парад, який, імовірно, запланований на кінець липня.

Нагадаємо, Комітет з управління оборонними проєктами Південної Кореї 25 травня схвалив план масового виробництва додаткових основних бойових танків K2

До слова, США скликали засідання Ради Безпеки ООН, щоб обговорити намір Північної Кореї повторно запустити військовий супутник-розвідник. 

Як повідомлялося, Північна Корея 31 травня провела невдалий запуск космічної ракети-носія, яка невдовзі після старту зникла з радарів. Після виявлення ракетного запуску з території КНДР у Сеулі та на південному японському острові Окінава спрацювали системи попередження про ракетний напад. Згодом сигнали тривоги були скасовані.

Теги: Південна Корея парад Північна Корея

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Необхідність відзначення т. зв. дня Перемоги зіграла з Кремлем злий жарт
Десакралізація минулого – ліки для Росії
14 травня, 16:41
OFAC ввів санкції проти чотирьох організацій та однієї фізичної особи
Штати оголосили про санкції проти КНДР за незаконну кібердіяльність
24 травня, 00:26
Лукашенко не зміг приховати погане самопочуття, і його стан породив безліч чуток
Російський політик прокоментував хворобу Лукашенка
14 травня, 20:59

Політика

Південна Корея проведе військовий парад вперше за 10 років: яка причина
Південна Корея проведе військовий парад вперше за 10 років: яка причина
Нардеп Столар арендує розкішний маєток у Франції та їздить на Lamborghini
Нардеп Столар арендує розкішний маєток у Франції та їздить на Lamborghini
МЗС України відреагувало на блокування Росією «зернового коридору»
МЗС України відреагувало на блокування Росією «зернового коридору»
«Таксі їм замовляти не буду». Зеленський пожартував, як росіяни покинуть Придністров’я (відео)
«Таксі їм замовляти не буду». Зеленський пожартував, як росіяни покинуть Придністров’я (відео)
Зеленський зустрівся з Ріші Сунаком (відео)
Зеленський зустрівся з Ріші Сунаком (відео)
Зеленський вперше зустрівся з президентом Сербії (відео)
Зеленський вперше зустрівся з президентом Сербії (відео)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
75K
У Закон про освіту потрібно внести два пункти. Ніцой звернулася до Лісового
28K
«Вагнерівцям» не вдається вийти з-під Бахмута – Міноборони
21K
Звільнення Білгородщини: російські партизани зробили нову заяву
16K
Масштабна повітряна тривога в Україні тривала майже три години
11K
ЄС приєднується до Стамбульської конвенції: що це означає
11K
П’є, курить та набирає вагу: розвідка розповіла про здоров’я Кім Чен Ина

Новини

Данілов розкрив, скільки ракет виробляє Росія
Сьогодні, 07:53
Нічний удар по Україні: Генштаб повідомив про кількість випущених ракет і дронів
Сьогодні, 06:39
Атака на Київ: Генштаб назвав тип і кількість випущених ракет
Вчора, 07:03
Російські війська припинили наступ на Бахмутському напрямку – Генштаб
31 травня, 06:26
Атака на Київ, вибори у Туреччині: головне за ніч
29 травня, 06:59
Знищено вісім ракетних комплексів і відбито десятки атак ворога: свіжі дані з фронту
29 травня, 06:24

Прес-релізи

Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
4 травня, 10:51
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту