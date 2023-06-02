Південна Корея проведе військовий парад вперше за 10 років: яка причина

Заходи будуть приурочені до 75-го Дня збройних сил та 70-ї річниці встановлення дипломатичних відносин між США та Південною Кореєю

У вересні цього року Південна Корея проведе військовий парад в центрі Сеула. Так країна відповіла на заяву Північної Кореї про підготовку до свого військового параду в кінці липня. Про це повідомляє NK News.

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Як зазначається, військовий парад пройде 26 вересня і складатиметься з вуличного маршу вздовж півтора кілометрової ділянки дороги від Сеула до визначних пам’яток Кванхвамун, а також меморіального заходу на авіабазі столиці.

«Заходи будуть приурочені до 75-го Дня збройних сил та 70-ї річниці встановлення дипломатичних відносин між США та Південною Кореєю», – пояснив речник міністерства оборони Чон Ха Кю.

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Востаннє військовий парад у центрі Сеула відбувся 1 жовтня 2013 року до 65-го Дня збройних сил.

КНДР також має намір провести парад, який, імовірно, запланований на кінець липня.

Нагадаємо, Комітет з управління оборонними проєктами Південної Кореї 25 травня схвалив план масового виробництва додаткових основних бойових танків K2.

До слова, США скликали засідання Ради Безпеки ООН, щоб обговорити намір Північної Кореї повторно запустити військовий супутник-розвідник.

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Як повідомлялося, Північна Корея 31 травня провела невдалий запуск космічної ракети-носія, яка невдовзі після старту зникла з радарів. Після виявлення ракетного запуску з території КНДР у Сеулі та на південному японському острові Окінава спрацювали системи попередження про ракетний напад. Згодом сигнали тривоги були скасовані.