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Саміт G7: Зеленський зустрівся з Байденом

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Саміт G7: Зеленський зустрівся з Байденом
Зеленський на саміті G7 зустрівся з Джо Байденом
фото: Володимир Зеленський/Телеграм

Наразі подробиці зустрічі не розкриваються

Президент України Володимир Зеленський на саміті G7 вже зустрівся зі своїм американським колегою Джо Байденом. Про це глава держави повідомив у соцмережах опублікувавши фото, також про це пише CNN.

«Президент США Джо Байден зустрічається з українським лідером Володимиром Зеленським у Хіросімі на полях саміту G7», – зазначило видання.

«Джозефе Байден, дякую за лідерство, за зброю, за рішення про тренування пілотів. Вірю, що крила нашої спільної свободи будуть очевидно найміцнішими у світі!», – заявив Зеленський.

Наразі подробиці їх зустрічі не розкриваються.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський прибув до Хіросіми в Японії, де з 19 травня триває саміт «Великої сімки».

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Теги: президент Володимир Зеленський США Джозеф Байден

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