Саміт G7: Зеленський зустрівся з Байденом

Зеленський на саміті G7 зустрівся з Джо Байденом

Наразі подробиці зустрічі не розкриваються

Президент України Володимир Зеленський на саміті G7 вже зустрівся зі своїм американським колегою Джо Байденом. Про це глава держави повідомив у соцмережах опублікувавши фото, також про це пише CNN.

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«Президент США Джо Байден зустрічається з українським лідером Володимиром Зеленським у Хіросімі на полях саміту G7», – зазначило видання.

«Джозефе Байден, дякую за лідерство, за зброю, за рішення про тренування пілотів. Вірю, що крила нашої спільної свободи будуть очевидно найміцнішими у світі!», – заявив Зеленський.

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Наразі подробиці їх зустрічі не розкриваються.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський прибув до Хіросіми в Японії, де з 19 травня триває саміт «Великої сімки».