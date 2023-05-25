Заморожені гроші «Челсі» Абрамовича можуть передати жертвам війни в Україні

Продати «Челсі» Абрамовичу дозволили лише за умови, що гроші підуть на допомогу постраждалим від війни

Гроші наближеного до Путіна олігарха Абрамовича від продажу «Челсі» дуже скоро можуть піти у фонд допомоги постраждалим від війни в Україні. Про це пише британська газета Times.

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2,35 млрд фунтів (2,9 млрд доларів), отримані фірмою Романа Абрамовича від вимушеного продажу клубу «Челсі», за рік після угоди, можливо, підуть, як і планувалося, на програми допомоги постраждалим від війни в Україні

«Вважаємо, що ми вже на фінальній стадії. Наступного тижня виповнюється рік, і ми сподіваємося, що всі юридичні питання до цього часу будуть вирішені», - сказав голова фонду, колишній директор британського відділення ЮНІСЕФ Майк Пенроуз.

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Британська влада вважає Романа Абрамовича персоною, наближеною до Кремля, і наклала на нього санкції у зв'язку з нападом Росії на Україну.

2,35 млрд фунтів лежать замороженими на рахунку фірми Абрамовича Fordstam, і він має дати згоду на переказ грошей фонду на чолі з Пенроузом.

Майк Пенроуз пояснює, що залагодження формальностей зайняло так багато часу, зокрема, тому що в Британії за цей час змінилося три уряди.

«Але тепер все готове, і ми просто чекаємо. Я впевнений, що домовленість буде виконана. У нас підібрано світового класу правління та складено кілька попередніх програм, пов'язаних з медициною, житлом, освітою та сільським господарством, тож ми можемо почати працювати дуже швидко», – сказав Пенроуз.

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Нагадаємо, що гігантську яхту російського олігарха помітили у турецькому Мармарисі.