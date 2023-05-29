«Свобода ґрунтується на хоробрості». Зеленський звернувся до американців у День пам’яті (відео)

Володимир Зеленський: «Наша свобода встоїть завдяки тим, хто за неї бореться»

«Українці завжди будуть вдячні США та кожному американцю за надзвичайну підтримку, яка допомагає звести російську тиранію»

Президент України Володимир Зеленський звернувся до американського народу з нагоди національного Дня пам’яті. Відповідне відео глава держави опублікував у Telegram.

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«Від імені всіх українців я хотів би вшанувати мужність і самопожертву всіх американців, які стали на захист і продовжують захищати свободу. Ваша свобода встояла завдяки тим, хто за неї боровся. Наша свобода встоїть завдяки тим, хто за неї бореться», – сказав він.

День пам'яті – національне свято США, відзначається щорічно в останній понеділок травня. Цей день присвячений пам'яті американських військовослужбовців, що загинули у всіх війнах і збройних конфліктах, в яких США брали участь.

Зеленський підкреслив, що «свобода ґрунтується на хоробрості найкращих у своєму роді» та на готовності молодих чоловіків і жінок, які служать своєму народові в армії, зробити свою хоробрість основою для майбутнього своєї нації.

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Глава держави також додав, що українці завжди будуть вдячні США та кожному американцю за надзвичайну підтримку, яка допомагає «звести російську тиранію до тих, хто програв у боротьбі за свободу».

«Моя особлива подяка в цей День пам’яті усім американцям: синам і дочкам, батькам і матерям, братам і сестрам, які стали воїнами. Тим, чия сила перетворилася на силу свободи. Нехай наша перемога, перемога українських воїнів, зробить це світло яскравішим», – додав він.

Нагадаємо, раніше у США заявили, що будуть підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно.