Головна Світ Політика
search button user button menu button

Комітет Сенату США схвалив $1 млрд допомоги Україні

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
google social img telegram social img facebook social img
Комітет Сенату США схвалив $1 млрд допомоги Україні
Законопроєкт підтримали 26 сенаторів, троє висловились проти
фото з відкритих джерел

У межах пакету передбачено $800 млн на Ініціативу сприяння безпеці України (USAI)

Комітет Сенату США з асигнувань схвалив законопроєкт про оборонні витрати на 2026 рік, передбачивши $1 млрд допомоги Україні, попри те, що в бюджетному запиті адміністрації Дональда Трампа ця сума не була зазначена. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на агентство Reuters.

Загальний обсяг фінансування для Міністерства оборони США становитиме $852 млрд, що на $21,7 млрд, або 2,6%, більше, ніж було передбачено в попередньому запиті Трампа. Новий фінансовий рік завершиться 30 вересня 2026 року.

Законопроєкт підтримали 26 сенаторів, троє висловились проти. Таке голосування свідчить про широку підтримку ініціативи як з боку демократів, так і з боку республіканців. Документ буде передано на розгляд у Сенат.

У межах пакету передбачено $800 млн на Ініціативу сприяння безпеці України (USAI), а також $225 млн на Балтійську ініціативу безпеки, значна частина якої також піде на підтримку України у війні з Росією.

Сенатор-демократ Кріс Кунс з Делаверу, провідний член підкомітету з питань оборонного фінансування, наголосив, що загальна допомога Україні фактично становитиме $1 млрд.

Раніше ми писали, що сенатори Республіканської партії США розробили механізм, що дозволить постачати американське озброєння Україні за рахунок європейських партнерів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Wall Street Journal.

Йдеться про законопроєкт під назвою Peace Act, який підготували сенатори Роджер Вікер і Джим Ріш. Документ передбачає створення спеціального фонду при Міністерстві фінансів США, куди європейські союзники могли б перераховувати кошти для закупівлі американської зброї.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив, що впродовж наступних кількох місяців США матимуть більше боєприпасів, ніж будь-яка інша країна світу. Про це він зауважив під час зустрічі з президентом Філіппін Фердинандом Маркосом, повідомляє «Главком» з посиланням на «Укрінформ».

«За кілька місяців у нас буде більше боєприпасів, ніж коли-небудь у будь-якої країни. Ми матимемо більше ракет, ніж коли-небудь у будь-якої країни. Так, це дуже важливо», – сказав Трамп.

Теги: законопроєкт Сенат США гроші Україна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Все, що зараз робить Трамп націлене не стільки на Росію, скільки на Китай
«Прискорений» ультиматум Трампа. Чого очікувати
29 липня, 09:07
Чоловіка затримано безпосередньо із сумою у $40 тис., яку клієнти передали як частину оплати за перетин кордону
До Молдови за $60 тис. У Києві перед судом постане чоловік, що обіцяв допомогу ухилянтам
25 липня, 14:43
Передача Україні ЗРК Patriot – це сигнал для Росії:
Передача Україні ЗРК Patriot і європейський фонд допомоги – багатовекторна операція Білого дому
21 липня, 13:48
На відео зафіксовано рейд на шахрайський кол-центр, який відбувся 8 липня у Києві
Роспропаганда поширила відео «втечі від ТЦК», яке виявилося рейдом на шахраїв
17 липня, 19:08
Каллас: Росія хоче завдати якомога більше болю та страждань, щоб Україна здалася
Каллас назвала кількість хімічних атак РФ проти України
15 липня, 20:54
Володимир Зеленський подякував Джорджі Мелоні за підтримку України під час конференції в Римі
Італія зміцнить оборонну співпрацю з Україною та створить фонд відновлення
11 липня, 10:24
Жага Трампа отримати Нобелівську премію миру за будь-яку ціну спонукає його до тиску на Україну
Художниця Guardian висміяла дії Трампа щодо України
7 липня, 07:23
Президент наголосив, санкційні обмеження Україна синхронізуватиме з європейськими партнерами
Зеленський підписав новий особливий санкційний пакет проти РФ
6 липня, 16:27
Кавказ хоче «розкрити московську матрьошку»
Час слабкості Росії. Кавказ вирішив скористатися шансом
6 липня, 13:00

Політика

Путін ще в 1990-х мріяв захопити Крим та схід України – Spiegel
Путін ще в 1990-х мріяв захопити Крим та схід України – Spiegel
Комітет Сенату США схвалив $1 млрд допомоги Україні
Комітет Сенату США схвалив $1 млрд допомоги Україні
Трамп анонсував візит свого спецпредставника Віткоффа до Росії
Трамп анонсував візит свого спецпредставника Віткоффа до Росії
«Мене обурює те, що робить Росія»: Трамп збирається запровадити санкції проти Росії
«Мене обурює те, що робить Росія»: Трамп збирається запровадити санкції проти Росії
США нещодавно контактували з оточенням Путіна щодо припинення війни в Україні – Рубіо
США нещодавно контактували з оточенням Путіна щодо припинення війни в Україні – Рубіо
Путін не виступатиме сьогодні з «важливою» заявою
Путін не виступатиме сьогодні з «важливою» заявою

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
270K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 31 липня: ситуація на фронті
107K
Карта повітряних тривог України онлайн 31 липня 2025
42K
Росія готова продовжити переговори з Україною – заява МЗС
37K
1 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
18K
Медовий спас 2025: коли святкуємо Маковія, традиції, прикмети та заборони
6629
Індійські нафтопереробні заводи припиняють закупівлю російської нафти – Reuters

Новини

1 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:01
Медовий спас 2025: коли святкуємо Маковія, традиції, прикмети та заборони
Вчора, 22:00
31 липня: яке сьогодні свято, прикмети та заборони
Вчора, 00:01
30 липня: яке сьогодні свято, прикмети та заборони
30 липня, 00:01
Охорона почала використовувати нове обладнання для захисту Путіна (фото, відео)
29 липня, 07:26
29 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
29 липня, 00:01

Прес-релізи

Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
16 липня, 21:39
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua