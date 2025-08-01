Комітет Сенату США схвалив $1 млрд допомоги Україні

У межах пакету передбачено $800 млн на Ініціативу сприяння безпеці України (USAI)

Комітет Сенату США з асигнувань схвалив законопроєкт про оборонні витрати на 2026 рік, передбачивши $1 млрд допомоги Україні, попри те, що в бюджетному запиті адміністрації Дональда Трампа ця сума не була зазначена. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на агентство Reuters.

Загальний обсяг фінансування для Міністерства оборони США становитиме $852 млрд, що на $21,7 млрд, або 2,6%, більше, ніж було передбачено в попередньому запиті Трампа. Новий фінансовий рік завершиться 30 вересня 2026 року.

Законопроєкт підтримали 26 сенаторів, троє висловились проти. Таке голосування свідчить про широку підтримку ініціативи як з боку демократів, так і з боку республіканців. Документ буде передано на розгляд у Сенат.

У межах пакету передбачено $800 млн на Ініціативу сприяння безпеці України (USAI), а також $225 млн на Балтійську ініціативу безпеки, значна частина якої також піде на підтримку України у війні з Росією.

Сенатор-демократ Кріс Кунс з Делаверу, провідний член підкомітету з питань оборонного фінансування, наголосив, що загальна допомога Україні фактично становитиме $1 млрд.

Раніше ми писали, що сенатори Республіканської партії США розробили механізм, що дозволить постачати американське озброєння Україні за рахунок європейських партнерів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Wall Street Journal.

Йдеться про законопроєкт під назвою Peace Act, який підготували сенатори Роджер Вікер і Джим Ріш. Документ передбачає створення спеціального фонду при Міністерстві фінансів США, куди європейські союзники могли б перераховувати кошти для закупівлі американської зброї.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив, що впродовж наступних кількох місяців США матимуть більше боєприпасів, ніж будь-яка інша країна світу. Про це він зауважив під час зустрічі з президентом Філіппін Фердинандом Маркосом, повідомляє «Главком» з посиланням на «Укрінформ».

«За кілька місяців у нас буде більше боєприпасів, ніж коли-небудь у будь-якої країни. Ми матимемо більше ракет, ніж коли-небудь у будь-якої країни. Так, це дуже важливо», – сказав Трамп.