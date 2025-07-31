WSJ: Республіканці США пропонують озброювати Україну за кошти союзників через новий фонд

Законопроєкт обговорювали з Білим домом і там загалом схвально поставилися до цієї ініціативи

Республіканці пропонують створеити спеціальний фонд при Міністерстві фінансів США, куди європейські союзники могли б перераховувати кошти для закупівлі американської зброї.

Сенатори Республіканської партії США розробили механізм, що дозволить постачати американське озброєння Україні за рахунок європейських партнерів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Wall Street Journal.

Йдеться про законопроєкт під назвою Peace Act, який підготували сенатори Роджер Вікер і Джим Ріш. Документ передбачає створення спеціального фонду при Міністерстві фінансів США, куди європейські союзники могли б перераховувати кошти для закупівлі американської зброї.

Зібрані кошти глава Пентагону зможе спрямовувати на контракти з військовими підрядниками, щоб поповнювати запаси Сполучених Штатів. Це, у свою чергу, дозволить продовжити постачання зброї Україні без шкоди для власних резервів США.

Очікується, що щороку фонд збиратиме від $5 до $8 млрд. Основними донорами ініціативи можуть стати Велика Британія та Німеччина.

Сенатор Вікер наголосив, що Peace Act надає майбутньому президентові США Дональду Трампу та союзникам інструмент для пришвидшення надання військової допомоги Україні за рахунок існуючих запасів озброєння США.

«Це найефективніший спосіб забезпечити Україну зброєю і водночас зменшити стратегічну та військову загрозу з боку Росії для США і НАТО», – заявив він.

За даними WSJ, Вікер уже обговорював законопроєкт із Білим домом, і там загалом схвально поставилися до цієї ініціативи.

Авторам Peace Act сподіваються, що документ буде ухвалено до кінця 2025 року в межах щорічного оборонного бюджету, над яким працює Комітет Сенату з питань збройних сил під керівництвом Вікера.

Раніше ми писали, що президент США Дональд Трамп заявив, що впродовж наступних кількох місяців США матимуть більше боєприпасів, ніж будь-яка інша країна світу. Про це він зауважив під час зустрічі з президентом Філіппін Фердинандом Маркосом, повідомляє «Главком» з посиланням на «Укрінформ».

«За кілька місяців у нас буде більше боєприпасів, ніж коли-небудь у будь-якої країни. Ми матимемо більше ракет, ніж коли-небудь у будь-якої країни. Так, це дуже важливо», – сказав Трамп.