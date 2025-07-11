Італія зміцнить оборонну співпрацю з Україною та створить фонд відновлення

Володимир Зеленський подякував Джорджі Мелоні за підтримку України під час конференції в Римі

Джорджа Мелоні оголосила про новий акціонерний фонд для мобілізації приватного капіталу

Прем'єр-міністр Італії Джорджа Мелоні заявила про посилення оборонної співпраці з Україною та створення акціонерного фонду для залучення приватних інвестицій у післявоєнне відновлення. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Euractiv.

Під час Конференції з відновлення України в Римі Мелоні наголосила на зміцненні співпраці між італійською та українською оборонними галузями. Вона назвала це партнерство «все більш важливим» для стійкості України.

Президент України Володимир Зеленський привітав ініціативу Італії та відзначив важливість підтримки у сфері протиповітряної оборони й безпілотних технологій. Він наголосив, що допомога Італії посилить безпеку як України, так і Європи.

Понад 1000 компаній взяли участь у конференції, під час якої Мелоні оголосила про створення нового акціонерного фонду ЄС. За її словами, фонд має мобілізувати приватний капітал та підтримати економічне відновлення України.

Нагадаємо, «Главком» інформував, що президент України Володимир Зеленський та перша леді Олена Зеленська прибули на Конференцію з відновлення України у Римі.

Як повідомляв «Главком», 10 липня у Римі стартувала дводенна Конференція з питань відновлення України (URC-2025), у якій беруть участь представники урядів, міжнародних організацій, бізнесу та громадського сектору. В рамках заходу відбудеться зустріч лідерів «коаліції охочих». На конференції обговорять ключові напрямки відбудови країни та залучення інвестицій.

Також «Главком» сповіщав, що члени «коаліції охочих» обговорити питання посилення підтримки України та подальшого тиску на Росію. Учасники домовилися про подальші обмежувальні заходи проти воєнної економіки Росії та надання Україні військової підтримки на суму щонайменше €40 млрд у 2025 році.