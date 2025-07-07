Художниця Guardian висміяла дії Трампа щодо України

Жага Трампа отримати Нобелівську премію миру за будь-яку ціну спонукає його до тиску на Україну

Карикатуристка The Guardian висміяла «миротворчі» зусилля Трампа щодо України

Відома карикатуристка The Guardian Нікола Дженнінгс своєю останньою роботою висміяла дії президента США Дональда Трампа щодо війни Росії проти України. Малюнок художниці наочно демонструє її бачення причин, що спонукають Трампа до певних кроків у цьому конфлікті. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Guardian.

На своїй карикатурі Дженнінгс показує, що жага Трампа отримати Нобелівську премію миру за будь-яку ціну спонукає його до тиску на Україну. При цьому, як зображено на малюнку, Україна прагне отримати озброєння для захисту, тоді як Росія, будучи агресором, бажає продовження війни.

Ілюстрація: Нікола Дженнінгс/The Guardian

Як відомо, Нікола Дженнінгс – британська карикатуристка та ілюстраторка, відома своїми політичними сатиричними роботами для видань The Guardian, The Observer та інших. Вона почала кар'єру як театральна дизайнерка, а з 1987 року працює у сфері карикатури. Її стиль вирізняється тонкою іронією та глибоким розумінням політичних процесів.

Нагадаємо, під час розмови з журналістами американського президента запитали, чому США не надають Україні такої ж допомоги, як Ізраїлю. Як повідомляє «Главком», Трамп не надава чіткої відповідіале знову повторив, що його адміністрація активно підтримує Україну у війні проти Росії.

Крім того, Трамп в черговий раз повторив, що війна між Україною та Росією, на його думку, взагалі не розпочалася б, якби він був президентом.

«Я допомагаю Україні. Допомагаю дуже багато. Це війна, яка ніколи не мала початися. Якби я був президентом, війни з Росією зараз не було б», – заявив він.