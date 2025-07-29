Головна Думки вголос Вадим Денисенко
search button user button menu button
Вадим Денисенко Журналіст, бізнесмен

«Прискорений» ультиматум Трампа. Чого очікувати

glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Все, що зараз робить Трамп націлене не стільки на Росію, скільки на Китай
фото: Reuters

Каталізатором заяви про 10-12 днів стала угода США – ЄС

Не треба бути великим аналітиком, щоб зрозуміти: каталізатором заяви про 10-12 днів стала угода США – ЄС. Але, повторюся – це лише каталізатор певних процесів (схоже, на угоду з ЄС Трамп відводив цих самих 50 днів, а те, що угода підписана вже – прискорює інші процеси).

Що знаходиться в підводній частині цього айсберга можна лише здогадуватися. Але давайте спробуємо висунути навіть не версії, а гіпотези щодо подальших дій Трампа.

• 1 •

Я не вірю ні в які різкі дії Трампа по ескалації ситуації з судноплавством в Балтійському морі. Вірогідність того, що в серпні почнуть масово затримувати російські танкери мізерна. Так само ніхто завтра не прийматиме закон Грема.

• 2 •

Все, що зараз робить Трамп націлене не стільки на Росію, скільки на Китай. Домовленості з ЄС розвʼязали йому руки: Європа буде рухатися в фарватері США і майбутні переговори з Китаєм передбачають в більшості випадків спільну позицію ЄС та США. Ринок ЄС, нагадаю, так само важливий для Китаю, як і ринок США.

• 3 •

Зараз є два варіанти розвитку подій: Трамп спробує прискорити переговори з Китаєм і спробує вийти на якісь домовленості в найкоротший час (і тоді він справді може поїхати на святкування перемоги Китаю над Японією, як переможець). Поки цей варіант не виглядає аж надто реалістичним, хоча, ні Китай, ні США точно не хочуть торгових ескалацій чи, тим більше бойових дій. В цьому випадку, справді, в найкоротший час Китай почне тиснути на Росію задля припинення бойових дій, а нас США буде змушувати до жорстких компромісів (яких – можна фантазувати, хоча всі опції і так відомі).

• 4 •

Другий варіант – у найближчі пару тижнів Трамп підпише певну угоду між США, Індією та країнами Перської затоки по заміщенню російської нафти і тоді вже приступить до переговорів з Китаєм.

Чекати залишилося недовго. Але точно ніяких мит в 100 чи 500% ніхто приймати не буде. Гра буде значно складніша. А я можу лише повторити: нам потрібно вирівнювати стосунки з Китаєм, як неминучим другим полюсом світу.

Читайте також:

Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: Європа переговори США Дональд Трамп війна росія путін Україна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Coca-Cola матиме новий смак завдяки зусиллям Трампа
Coca-Cola випустить новий напій на вимогу Трампа
23 липня, 12:46
У Зеленограді горіли машини
Безпілотники атакували Зеленоград під Москвою
20 липня, 05:26
В одній з грецьких компаній зазначили, що хоч торгівля ускладниться, але такі операції залишаються можливими
Reuters: Грецькі танкери продовжують постачати російську нафту попри санкції ЄС
19 липня, 03:34
Каллас: Америка та Європа мають діяти спільно, адже лише тоді ми зможемо справді натиснути на Путіна
Каллас закликала США поділити відповідальність за постачання зброї для України
16 липня, 02:41
Глава США заявив, що накладає мита, аби «покласти край торговельним дефіцитам»
Трамп запроваджує 25% мита на товари з Японії та Південної Кореї
7 липня, 21:28
Путін озвучив заїжджені мантри про «цілі» і «першопричини»
До осені не буде революційних рішень щодо війни. І ось чому
4 липня, 13:04
Працівники «Укрзалізниці» ліквідовують наслідки атаки
Атака на Київ: пошкоджено залізницю, потяги прямують відхиленим маршрутом
4 липня, 06:35
В'єтнам сплачуватиме США 20% мита на всі товари, що надходитимуть до країни
Президент США уклав торговельну угоду ще з однією країною
2 липня, 22:01
Влітку навіть звичні продукти можуть викликати серйозні проблеми зі здоров’ям
Яка їжа влітку особливо небезпечна? Фахівець дав роз'яснення
22 липня, 11:04

Вадим Денисенко

«Прискорений» ультиматум Трампа. Чого очікувати
«Прискорений» ультиматум Трампа. Чого очікувати
Угода ЄС-США підписана. Що це означає для України?
Угода ЄС-США підписана. Що це означає для України?
Набу-скандал. Підсумки протестів біля театру Франка
Набу-скандал. Підсумки протестів біля театру Франка
Виступи під театром Франка. Політологічний аналіз
Виступи під театром Франка. Політологічний аналіз
Два успішні кейси боротьби з корупцією. Чому б не вивчити цей досвід?
Два успішні кейси боротьби з корупцією. Чому б не вивчити цей досвід?
Головний сигнал тижня прозвучав від Індії
Головний сигнал тижня прозвучав від Індії

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
268K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 29 липня: ситуація на фронті
107K
Карта повітряних тривог України онлайн 29 липня 2025
54K
«Світ впав». Російська рапіристка прокоментувала поразку від України на чемпіонаті світу
9763
Вивезла сина, хотіла ще й чоловіка: жінка вигадала хитру схему перетину кордону
7186
Глава Вищого антикорупційного суду пояснила, чим небезпечні обшуки без судового рішення
5655
Зірка «Гри престолів» встановив новий світовий рекорд у становій тязі

Новини

Охорона почала використовувати нове обладнання для захисту Путіна (фото, відео)
Сьогодні, 07:26
29 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:01
28 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:01
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
26 липня, 03:05
«Людину жалко, звісно, але...»: Безугла несподівано прокоментувала смерть колеги-депутата
25 липня, 16:03
Успіння святої Анни: привітання у прозі, віршах та листівках
25 липня, 05:43

Прес-релізи

Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
16 липня, 21:39
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua