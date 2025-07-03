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У Данії Зеленський вперше вручив відзнаку «Майбутнє України» іноземцю

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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У Данії Зеленський вперше вручив відзнаку «Майбутнє України» іноземцю
Зеленський вручив нагороду 11-річному волонтеру Єнсу Фогу Томсену
фото: Офіс президента

11-річний волонтер зібрав понад 34 тис. данських крон і придбав шкільні рюкзаки та приладдя для українських дітей, які постраждали від війни

У Данії президент Володимир Зеленський вручив 11-річному волонтеру Єнсу Фогу Томсену відзнаку «Майбутнє України» за допомогу українським дітям. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Офіс президента.

«Я дуже вдячний тобі від усіх наших людей, передусім від українських дітей. Ти знаєш, що вони зараз під російськими атаками та намагаються вижити. Адже вони люблять Україну і мають таких друзів. Ти великий друг України. Дякую за рюкзаки, за збір коштів для допомоги українським дітям. Усі наші діти пишаються такими друзями з Данії. Будемо раді бачити тебе в Україні з твоїми батьками», – сказав глава держави.

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11-річний волонтер почав допомагати Україні минулого року, коли побачив новини про українських дітей, які втратили дім через російську агресію. Відтоді він виготовляє великодні прикраси – синьо-жовтих курчат із бісеру. Завдяки продажу хлопчик зібрав понад 34 тис. данських крон. За ці гроші він придбав шкільні рюкзаки та приладдя для українських дітей, які постраждали від війни.

У Данії Зеленський вперше вручив відзнаку «Майбутнє України» іноземцю фото 1

Відзнака Президента «Майбутнє України» – нова нагорода, яку Зеленський затвердив указом 29 травня цього року. А вже наступного дня видав перший указ про нагородження 24 дітей. Єнс Фог Томсен став першим іноземцем, який отримав цю відзнаку.

Раніше Зеленський вперше вручив дітям відзнаку «Майбутнє України». За словами гаранта, частину зустрічі довелося провести в укритті через повітряну тривогу, де відбулося спілкування з дітьми. Володимир Зеленський додав, що надалі вручення цієї відзнаки стане традицією, адже в Україні багато сильних, сміливих і гідних людей.

Президент запровадив нову відзнаку під назвою «Майбутнє України». Її вручатимуть дітям (особам до 18 років) за прояв «особистої хоробрості, відваги, стійкості, патріотизму, активну громадянську позицію, волонтерську діяльність, відстоювання загальнолюдських цінностей, національних інтересів України, її розвитку та гідного майбутнього».

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Теги: Володимир Зеленський Данія волонтер

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