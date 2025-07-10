У Римі розпочинається Конференція з відновлення України: порядок денний

Захід триватиме 10–11 липня й об’єднає понад 4000 учасників з урядів, бізнесу та громадянського суспільства

Сьогодні, 10 липня, у Римі стартує дводенна Конференція з питань відновлення України (URC2025), у якій беруть участь представники урядів, міжнародних організацій, бізнесу та громадського сектору. В рамках заходу відбудеться зустріч лідерів «коаліції охочих». На конференції обговорять ключові напрямки відбудови країни та залучення інвестицій. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на соцмережу Х прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля.

«Розпочали URC2025 із засідання Керівного комітету Української платформи донорів. Фінансова стійкість України - це ключовий пріоритет нашої спільної роботи. У 2025 році на безпеку й оборону наш Уряд спрямує майже 50 млрд доларів. На закупівлю зброї рекордні 16,4 млрд. При цьому маємо чітке розуміння, як покрити бюджетні потреби 2025 року. Уже працюємо над залученням ресурсів на 2026-й, де зовнішні потреби залишаться на рівні понад 40 млрд доларів. Просуваємо юридичний механізм повної конфіскації російських заморожених активів. Дякую партнерам за солідарність і внесок, який допомагає Україні вистояти», – зазначив Шмигаль.

Порядок денний повідомляється на офіційному сайті URC2025. Конференція зосередиться на чотирьох основних тематичних вимірах:

підприємницькому – як залучати приватний сектор для відбудови й економічного зростання;

людському – питання людського капіталу та соціальних заходів;

місцевому й регіональному – фокус на відновлення громад і регіонів;

євроінтеграційному.

Основними темами конференції стануть макроекономічна стабільність, стійкість і безпека, інфраструктура, житло, енергетика, захист клімату, «зелена» відбудова, культура, охорона здоров’я, гендерні питання, освіта, довкілля, наука, технології та інновації, а також питання інвалідності.

За повідомленням МЗС з посиланням на міністра закордонних справ та оборони Андрія Сибиґи, у заході беруть участь понад 4000 делегатів, серед яких лідери урядів 15 країн, міжнародних організацій, фінансових інституцій, регіональної і місцевої влади, а також представники громадянського суспільства.



Також міністр повідомив, що президент Володимир Зеленський проведе додаткові зустрічі з представниками американської сторони в Римі. У центрі уваги – санкційна політика та ухвалення чергового пакета санкцій з боку США найближчим часом.

«Главком» інформував, що 9 липня до Риму прибув президент України Володимир Зеленський, який візьме участь у роботі конференції та зустрічі «коаліції рішучих».

Також «Главком» повідомляв, що конфлікт між прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером та президентом Франції Еммануелем Макроном може поставити під загрозу єдність «коаліції охочих», яка підтримує Україну.