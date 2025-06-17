У країнах Південної Європи тривають масові протести: чого чекати туристам

Надмірний туризм став «кісткою у горлі» для мешканців у Південній Європі

У низці міст Південної Європи за останні тижні відбулась низка масових акцій проти надмірного туризму. Протестувальники в Іспанії, Португалії та Італії об'єднали зусилля під гаслом «Південна Європа проти овертуризму» (Southern Europe Against Touristification, SET). Як повідомляє «Главком» з посиланням на провідні ЗМІ Європи, учасники акцій закликали покласти край неконтрольованому прийому мандрівників, що призводить до різкого зростання цін на оренду житла та змушує місцевих перебиратися на околицю.

В Іспанії маніфестації охопили Гранаду, Барселону, Сан-Себастьян, Пальма-де-Майорку та Ібіцу. У Барселоні тисячі протестувальників скандували, що масовий туризм «вбиває місто». Минулого року учасники аналогічної акції, озброєні водними пістолетами, нападали на туристів у кафе та радили забиратися. Цієї неділі барселонці не тільки повторили цю акцію, а й закидали димовими шашками люксові бутики.

За населення 1,6 млн осіб Барселона минулого року прийняла близько 26 млн туристів. При цьому ще в 2023 році влада Каталонії вжила низку заходів щодо регулювання ринку короткострокової оренди житла, зокрема, ввела цінову стелю для сезонної оренди. А мер Барселони Жауме Кольбоні навіть пообіцяв заборонити до 2028 року здачу квартир туристам. В результаті, згідно з даними Каталонського земельного інституту (Incasòl), середня орендна плата в регіоні минулого року впала в середньому на 3,7%, безпосередньо в Барселоні – на 6,4%.

Протест, організований на Балеарських островах рухом Menys Turisme Més Vida, за даними поліції, зібрав близько 8 тис. незадоволених. Демонстранти на Ібіці вимагали повернути їм «право на гідне життя», зазначаючи, що, наприклад, у сезон посухи влада відключає всі громадські фонтани, але продовжує наповнювати басейни біля розкішних вілл. «ДНК острова змінюється», – заявила британській The Guardian лідер антитуристичного руху на Ібіці Canviem el Rumb Марія Кардона, наголосивши, що заради іноземців покажчики на острові перекладають англійською, практично стираючи місцеву культуру.

Як передає El País, туризм є одним із економічних драйверів та іншого іспанського міста, охопленого протестами – Сан-Себастьяна (розташований на березі Біскайської затоки). Проте, згідно з дослідженням університету EHU, 82% опитаних вважають, що до Сан-Себастьяна приїжджає «надмірна» кількість туристів.

Протести в Італії, за даними Reuters, розгорнулися у Венеції, Неаполі, Генуї, Палермо та Мілані. При цьому акція у Венеції була більш предметною – її учасники виступали проти будівництва двох нових готелів, розрахованих на 1500 осіб. Примітно, що через протест у цьому місті було відкладено весілля творця Amazon.com Джеффа Безоса з Лорен Санчес. При цьому італійські ЗМІ висвітлювали антитуристичні протести менш активно, ніж іспанські. Наприклад, Corriere della Sera опублікувала відео з маніфестацій у Барселоні, не згадавши акції у Неаполі чи Венеції.

За оцінками італійського Національного інституту статистики (ISTAT), в 2024 році Італія стала другою після Іспанії країною ЄС, яка прийняла найбільшу кількість туристів. При цьому, за даними Національного агентства з туризму (ENIT), внесок туристичного сектора у ВВП країни становив 10.8%.

В інтерв'ю Vanity Fair італійські учасники руху SET заявили, що хочуть привернути увагу влади до проблеми забруднення морів внаслідок значної кількості поромів з мандрівниками, а також житлової кризи, яка посилюється через наплив туристів. Активіст із Генуї заявив виданню, що владі міста варто було б взяти за зразок Барселону, в якій суттєво скоротили кількість пропозицій житла для туристів.

При цьому влада Італії ще минулого року спробувала посилити контроль за цією галуззю і ввести національний ідентифікаційний код (CIN) для всіх об'єктів нерухомості, які здаються в оренду. У першому кварталі цього року Італійська асоціація менеджерів із короткострокової оренди Aigab зафіксувала зниження кількості пропозицій для туристів на 11%.

У Португалії антитуристичні протести торкнулися лише столичного Лісабону. Демонстранти зібралися в районі колишнього монастиря Граса, який влада хоче перетворити на зону для готелів. «Те, що раніше було народними фестивалями та вуличними зборами, перетворилося на товар, який продають іноземцям у соціальних мережах», – заявив один із учасників акції.

Згідно з даними Інституту туризму Португалії, в 2024 році країна встановила рекорд, прийнявши більше 30 млн іноземних туристів, що принесло їй дохід у розмірі більше 27 млн ​​євро.

Нагадаємо, в Іспанії протестувальники застосували водяні пістолети проти туристів під час демонстрації через надмірний, на їхню думку, туризм у країні.Демонстранти вимагають від влади переосмислення економічної моделі, яка, на їхню думку, підживлює кризу житла та стирає характер іспанського міста.

До слова, на популярному іспанському курорті Пальма-де-Майорка туристам загрожує штраф у розмірі 750 євро за покупку чогось, включаючи їжу, напої, сувеніри та пляжні аксесуари у вуличних торговців.