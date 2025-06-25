З'явилися нові деталі зустрічі Зеленського та Трампа

Зеленський розповів Трампу про те, як пройшли зустрічі технічної команди в Стамбулі та обміни полоненими й загиблими

Президент України Володимир Зеленський розкрив нові деталі зустрічі з американським лідером Дональдом Трампом. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на соцмережі глави держави.

«Привітав президента Трампа з успішною операцією на Близькому Сході. Важливо, що дії США послабили не тільки їхню ядерну програму, а й виробництво дронів. Будемо спостерігати за ситуацією. З президентом обговорили захист наших людей, передусім закупівлю американських систем ППО для прикриття наших міст, наших людей, церков, інфраструктури. Україна готова це обладнання купити та підтримати американських виробників озброєння. Європа може допомогти. Також говорили про можливе співвиробництво дронів. Можемо посилити одне одного», – йдеться у заяві.

фото: Володимир Зеленський/Telegram

Президент додав, що розповів Трампу про те, як пройшли зустрічі технічної команди в Стамбулі та обміни полоненими й загиблими: «Росія передала нам трупи своїх же загиблих. Зараз у Києві проводять експертизи, щоб знайти їхніх рідних».

фото: Володимир Зеленський/Telegram

Зокрема, президенти обговорили ситуацію на полі бою.

«Путін точно не перемагає. Представив президенту фактаж того, що реально відбувається на землі. Дякую за зустріч і підтримку. Дякую за дійсно хороші слова про наших людей. Будемо працювати далі», – підсумував Зеленський.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський провів зустріч з очільником Сполучених Штатів Америки Дональдом Трампом. Вона тривала майже 50 хвилин. Президенти після зустрічі не спілкувалися із пресою.

Згодом Зеленський назвав розмову тривалою та змістовною. «Тривала та змістовна зустріч із президентом Трампом. Охопили всі дійсно значимі питання. Я дякую пану президенту, дякую Сполученим Штатам. Говорили про те, як досягти припинення вогню та справжнього миру. Говорили про те, як захистити наших людей. Цінуємо увагу й готовність допомагати наближенню миру», – йдеться у заяві.

Водночас Трамп повідомив, що не обговорював припинення вогню із Зеленським: «Я тільки хотів поцікавитися його справами. У нас були важкі часи, але він був дуже милим. Він не міг бути навіть більше милим, ніж він був. І дуже був радий його бачити. Це була чудова зустріч. І я думаю, що це чудовий час, щоб припинити війну».