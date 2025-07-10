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Зеленський прибув на конференцію з відновлення України у Римі

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Зеленський прибув на конференцію з відновлення України у Римі
Конференція у Римі триватиме два дні
фото: скриншот з відео

Основними темами конференції стануть макроекономічна стабільність, стійкість і безпека, інфраструктура, житло, енергетика, захист клімату та ін.

Президент України Володимир Зеленський та перша леді Олена Зеленська прибули на Конференцію з відновлення України у Римі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Суспільне».

Конференція URC 2025 починається сьогодні й триватиме два дні.

Нагадаємо, 10 липня у Римі стартує дводенна Конференція з питань відновлення України (URC2025), у якій беруть участь представники урядів, міжнародних організацій, бізнесу та громадського сектору. В рамках заходу відбудеться зустріч лідерів «коаліції охочих». На конференції обговорять ключові напрямки відбудови країни та залучення інвестицій.

«Главком» інформував, що 9 липня до Риму прибув президент України Володимир Зеленський, який візьме участь у роботі конференції та зустрічі «коаліції рішучих».

До слова, конфлікт між прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером та президентом Франції Еммануелем Макроном може поставити під загрозу єдність «коаліції охочих», яка підтримує Україну. 

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Теги: Володимир Зеленський Олена Зеленська Італія

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