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Італія за три роки планує працевлаштувати майже пів мільйона іноземців

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
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Італія за три роки планує працевлаштувати майже пів мільйона іноземців
Італія планує закрити питання із дефіцитом працівників за рахунок іноземців
фото із відкритих джерел

У 2026 році Італія планує дозволити в'їзд майже 165 тис. робітникам-іноземцям

Уряд Італії протягом 2026-2028 років планує видати майже 500 тис. нових робочих віз для громадян країн з-за меж ЄС для боротьби з нестачею робочої сили. Про це пише «Главком» із посиланням на Reuters.

У рамках стратегії розширення каналів легальної імміграції італійський уряд у 2026 році планує дозволити в'їзд 164 850 іноземним робітникам. До 2028 року їх кількість має сягнути 497 550.

«Квоти було визначено з урахуванням потреб, виражених соціальними партнерами, та фактичних заявок на отримання дозволів на роботу, поданих у попередні роки», – заявили в уряді Італії. 

Італійська сільськогосподарська асоціація Coldiretti привітала рішення, назвавши його важливим кроком для забезпечення робочої сили у сільському господарстві та продовольчому виробництві. 

Як нагадує Reuters, це вже другий такий крок уряду прем'єрки Джорджі Мелоні: протягом 2023-2025 років уряд має видати іноземцям загалом понад 450 тис. дозволів на роботу. 

При Мелоні Італія загалом проводить жорстку політику щодо нелегальних мігрантів, прискоривши їхню репатріацію та обмеживши діяльність благодійних організацій, які рятують мігрантів у Середземному морі. 

Італійська прем'єр-міністерка минулого року заявила, що злочинні угруповання використовують лазівки у візовій системі Італії для іноземних робітників, щоб переправляти нелегальних іммігрантів. 

Нагадаємо, пекельна спека в Італії призводить до черг у лікарнях. У деяких найспекотніших регіонах, наприклад у Тоскані, кількість надходжень до лікарень збільшилася на 20%, причому більшість пацієнтів складають люди похилого віку, які страждають від зневоднення.

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Теги: Італія трудові мігранти робота

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