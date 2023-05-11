Виборчі пристрасті у Туреччині. Конкурент Ердогана зняв свою кандидатуру

Мухаррем Індже відверто звинуватив чинну владу Туреччини у маніпулятивній політиці

У прийдешніх виборах у Туреччині візьмуть участь лише три кандидати на посаду президента республіки. Кандидат у президенти Туреччини Мухаррем Індже, лідер партії Memleket, сьогодні, 11 травня, оголосив про зняття своєї кандидатури. Нагадаємо, голосування призначене на 14 травня. Індже звинуватив чинну владу у роздуванні скандалів та брудних політичних прийомах. Про це пише турецьке видання NTV.

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Раніше стверджувалося, що ще вчора голова партії Memleket і кандидат у президенти Мухаррем Індже зустрівся зі своїм штабом і серед присутніх переважала думка про доцільність виходу із перегонів. За інформацією турецького видання Sozcu, вісім з 11 учасників зустрічі підтримали зняття кандидатури Індже, проте, як писало видання, Індже тоді ще не прийняв остаточного рішення. Раніше він уже брав участь у виборах президента Туреччини у 2018 році, набравши понад 30% голосів виборців.

За прогнозами соціологів, на майбутніх виборах у неділю він міг розраховувати максимум на 5-7% голосів виборців. При цьому напередодні турецькі ЗМІ поінформували про те, що Індже скасував свої передвиборчі мітинги в Ізмірі і Денізлі, а представники його партії тоді пов'язали ситуацію з проблемами зі здоров'ям політика.

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«Того, що я бачив за останні 45 днів, я не бачив за останні 45 років. Було вдосталь фейкових квитанцій (чинна влада зробила «подарунок» та «обнулила» незалежно від суми, рахунок за газ для всіх громадян Туреччини у травні, який є теплим місяцем – «Главком»). Фото, які беруть з ізраїльського порносайту і самі вирізають і роблять фейкові зображення. Я не боюся цих сюжетів та монтажів. Я пручаюся вже 45 днів. Я знімаюся з виборів, бо роблю це для своєї країни», – так сьогодні пояснив журналістам своє рішення Індже.

Утім, політик закликав проголосувати за його партію на парламентських виборах, які відбудуться в один день із президентськими. «Наша партія має бути у парламенті», – додав Індже. Таким чином, за пост президента Туреччини боротимуться чинний президент країни та лідер «Партії справедливості та розвитку» (ПСР) Реджеп Тайїп Ердоган, єдиний кандидат від «Республіканського альянсу» Кемаль Киличдароглу та кандидат від альянсу Ata Сінан Оган.

Тепер уже колишній кандидат у президенти Індже у своїй промові пригадав скандал, коли президент Ердоган прямо звинуватив свого опонента Кемаля Киличдароглу у тому, що він належить до ЛГБТ і також фото, які періодично спливали у турецьких соцмережах. «Ми знаємо, що Кемаль Киличдароглу є ЛГБТ. Вся партія його партія – це ЛГБТ, усі вони – ЛГБТ», – сказав Ердоган у своїй промові перед мешканцями Стамбула 7 травня.

Ердоган також гостро розкритикував оточення свого головного конкурента Киличдароглу, який очолює основний опозиційний союз. «Моя партія та інші партії у нашому альянсі ніколи не виступатимуть за ЛГБТ, бо сім'я для нас є священною. Ми поховаємо тих, хто виступає за ЛГБТ, в скриньку для голосування. Мої люди не дозволять пиякам вийти на сцену. Містере Кемаль, ви можете пити його бочками, вас ніщо не вилікує. 14 травня мій народ дасть необхідну відповідь. Ми не дозволимо Киличдароглу, що йде пліч-о-пліч з терористами, розділити нашу батьківщину», – зазначив Ердоган під час останнього свого мітингу у Стамбулі.

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Президент також звинуватив Кіличдароглу в отриманні підтримки від забороненої Робочої партії Курдистану (РПК), яка веде повстанський рух з 1980-х років, під час якого було вбито понад 40 тисяч осіб.

Цікаво, що згідно з останнім соціологічним опитуванням Konda, за Киличдароглу проголосують 49,3% опитаних, натомість за чільного президента Ердогана – 43,7%. Ще 7% розділили між собою два інших кандидати.

За інформацією «Главкома», коефіцієнт на перемогу Киличдароглу становить 1.68. Шанси на успіх чинного президента Ердогана букмекери оцінюють коефіцієнтом 2.32. Більшість опитувань показують, що Кілічдароглу лідирує з невеликим відривом, і очікується, що президентська гонка вперше може перейти до другого туру.

Киличдароглу виступає за поглиблення співпраці з ЄС та НАТО, а його противник Ердоган заграє з РФ, їздить на темі «традиційних цінностей» та намагається перед виборами підкупити електорат (підвищення зарплат, безкоштовний газ тощо).

Нагадаємо, що президент Туреччини Ердоган зіткнувся з найважчими виборчими змаганнями з моменту приходу до влади в 2003 році. Зокрема, на думку аналітиків ресурсу smarkets.com, фаворитом виборчих перегонів є опозиційний кандидат Кемаль Киличдароглу.

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Зазначимо, що Кемаль Киличдароглу – 74-річний колишній держслужбовець, університетський викладач та представник релігійної меншини алавітів. Лідер турецької опозиції Киличдароглу пообіцяв відновити державні інституції та зупинити автократію, заявивши, що він не дозволить президенту Реджепу Таїпу Ердогану «вкрасти» вибори.