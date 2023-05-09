Головна Світ Політика
search button user button menu button

Промова Путіна на параді у Москві: головні тези (відео)

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
Промова Путіна на параді у Москві: головні тези (відео)
Президент РФ вчергове заявив нісенітниці
фото: скрін із відеотрансляції

Диктатор намагається запевнити росіян, що проти їх країни нібито розвʼязали війну

Сьогодні, 9 травня, у Москві святкують День перемоги: наразі триває парад, із промовою виступив президент країни-агресорки Володимир Путін. Також на урочистості прибули закордонні гості, міністр оборони РФ Сергій Шойгу та інше політичне й військове керівництво.

Диктатор, уже за традицією, розповів про нібито розвʼязану війну проти Росії й «неонацистську нечисть».

«Український народ став заручником державного перевороту», – переконаний Путін.

На думку президента РФ, Захід буцімто провокує конфлікти та перевороти, знищує традиційні цінності, щоб і надалі диктувати свої правила. 

Головні тези, які пролунали у промові Володимира Путіна:

  • «Київ став заручником державного перевороту та розмінною монетою в руках Заходу»;
  • «Для Росії немає ворожих народів ні на Заході, ні на Сході»;
  • «Мета противників, і тут немає нічого нового, домогтися розпаду та знищення нашої країни».

Також Путін окремо під час виступу на параді звернувся і до своїх підданих військових, які зараз перебувають на окупованій території України. Диктатор, країна якого зазнає колосальних втрат сказав, що Росія «молиться за них».

Зауважимо, промова Путіна була короткою й без розповідей про уявні «перемоги великої російської армії». Не пролунали й слова про військові поразки країни-агресорки.

Нагадаємо, співзасновник «Монобанку» та ініціатор створення українського безпілотника «Довбуш Т10» Володимир Яценко пообіцяв 20 млн грн виробнику, чий безпілотник за допомогою військових приземлиться на Червоній площі в Москві 9 травня.

Напередодні росіяни розповіли, що навідались на Красну площу послухати звуки двигуна, а не Путіна.

Зауважимо, Путін може образитись: росіяни відповіли чому прийшли на парад у Москві (відео).

До слова, своїм прихильникам диктатор приготував подарунки – парад у Москві: що відбувається на Красній площі (фото, відео).

Раніше повідомлялося, що на параді у столиці країни-агресорки буде декілька закордонних гостей. У гості до Путіна мали приїхати глави п’яти країн, а також самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко.

Нині стало відомо, що до Путіна на парад перемоги приїхало сім закордонних лідерів.

Зазначимо, що раніше речник президента Росії Дмитро Пєсков сказав, що на параді до 9 травня у Москві буде лише один іноземний лідер, бо «дата не кругла».

Напередодні парад до 9 травня скасували в Курську та Бєлгороді. У Курську так вирішили зробити з міркувань безпеки, а в Бєлгороді – щоб «не провокувати противника». Також росіяни вирішили не проводити паради в тимчасово окупованих Криму та Севастополі.

Калузька область теж із міркувань безпеки відмовилася від феєрверків та масових заходів під час травневих свят, зокрема на День перемоги 9 травня.

Читайте також: Парад у Москві: що відбувається на Красній площі (фото, відео)
Теги: війна парад Сергій Шойгу президент Москва росія путін

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

«У традиційному суспільстві спроби людей приборкати звіра в собі були далекі від успіху»
Путінська Росія та реванш ґвалтівників
19 квiтня, 06:22
Стефанчук обіцяє зважене рішення парламенту на пропозицію Всеукраїнської ради церков ухвалити законопроєкт про заборону церков
Заборона релігійних організацій, пов'язаних із РФ: Всеукраїнська рада церков підтримала законопроєкт
13 квiтня, 13:15
ФСБ завела на Буданова справу «про тероризм»
Буданов відреагував на свій заочний арешт у Росії
21 квiтня, 16:54
Прессман заявив, що для політиків є цинічним закликати до припинення війни, коли окуповано території не їхньої держави
Посол США відреагував на цинічні заяви Угорщини щодо України
26 квiтня, 21:35
Енергетики виконують роботи з відновлення постачання електроенергії цілодобово
Нічна атака на Україну: пошкоджено енергообладнання у двох областях
1 травня, 11:54
Володимир Витошко віддав життя за Батьківщину
Хвилина мовчання: згадаймо Володимира Витошка
7 травня, 09:00
Звільнення Мізінцева не було негайно підтверджено, але чутки про його майбутнє наголошують, що у росіян є проблеми з логістикою
Британська розвідка вказала на проблеми росіян на тлі чуток про звільнення генерала Мізінцева
2 травня, 09:18
президент України Володимир Зеленський та президент Фінляндії Саулі Ніїністьо
Зеленський прибув до Фінляндії, в Україні змінюється порядок надання відпусток. Головне за 3 травня
3 травня, 21:56
Унаслідок атаки дронів у столиці постраждали троє людей
Міноборони показало, як сили ППО вночі збивали дрони над Києвом (відео)
Вчора, 19:39

Політика

День Європи: які чотири головні проблеми потрібно вирішувати спільноті
День Європи: які чотири головні проблеми потрібно вирішувати спільноті
Генсек ООН виключив можливість мирних переговорів між Україною та РФ
Генсек ООН виключив можливість мирних переговорів між Україною та РФ
У Варшаві активісти «привітали» російських дипломатів із 9 травня
У Варшаві активісти «привітали» російських дипломатів із 9 травня
Пригожин пригрозив Путіну оприлюднити правду про Бахмут (відео)
Пригожин пригрозив Путіну оприлюднити правду про Бахмут (відео)
Дуже кислі обличчя. Як закордонні гості слухали промову Путіна (фото)
Дуже кислі обличчя. Як закордонні гості слухали промову Путіна (фото)
Уряд Нідерландів розглядає можливість передачі Україні винищувачі F-16
Уряд Нідерландів розглядає можливість передачі Україні винищувачі F-16

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
19K
Міноборони показало, як сили ППО вночі збивали дрони над Києвом (відео)
14K
Путін цинічно привітав лідерів декількох країн із «перемогою над нацизмом»
13K
Президент Сербії анонсував антиукраїнську провокацію на засіданні Ради Європи
11K
Чи буде відключення світла з 15 травня: роз’яснення «Укренерго»
9975
Кардіолога відомої клініки, де лікувалися українські політики, затримано за вбивство пацієнтів
9636
Один танк і поспішна промова Путіна: як пройшов парад у Москві (фото, відео)

Новини

Нічний терор 9 травня: рашисти випустили по Україні 25 ракет
Сьогодні, 07:36
Війна Росії проти України змусила трансатлантичний альянс працювати разом – Боррель
7 травня, 17:02
У NASA пояснили, навіщо планують запустити чотири малі супутники
7 травня, 16:52
Компанія Twitter визнала недолік однієї зі своїх популярних функцій
7 травня, 16:20
Туреччина відмовилася передати Україні системи С-400
7 травня, 16:06
Знищили 22 безпілотники: РФ продовжує інформувати про «дивовижні перемоги» окупантів
7 травня, 15:57

Прес-релізи

Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
4 травня, 10:51
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту