Промова Путіна на параді у Москві: головні тези (відео)

Диктатор намагається запевнити росіян, що проти їх країни нібито розвʼязали війну

Сьогодні, 9 травня, у Москві святкують День перемоги: наразі триває парад, із промовою виступив президент країни-агресорки Володимир Путін. Також на урочистості прибули закордонні гості, міністр оборони РФ Сергій Шойгу та інше політичне й військове керівництво.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Диктатор, уже за традицією, розповів про нібито розвʼязану війну проти Росії й «неонацистську нечисть».

«Український народ став заручником державного перевороту», – переконаний Путін.

Будь ласка, читайте текст після реклами

На думку президента РФ, Захід буцімто провокує конфлікти та перевороти, знищує традиційні цінності, щоб і надалі диктувати свої правила.

Головні тези, які пролунали у промові Володимира Путіна:

«Київ став заручником державного перевороту та розмінною монетою в руках Заходу»;

«Для Росії немає ворожих народів ні на Заході, ні на Сході»;

«Мета противників, і тут немає нічого нового, домогтися розпаду та знищення нашої країни».

Також Путін окремо під час виступу на параді звернувся і до своїх підданих військових, які зараз перебувають на окупованій території України. Диктатор, країна якого зазнає колосальних втрат сказав, що Росія «молиться за них».

Будь ласка, читайте текст після реклами

Зауважимо, промова Путіна була короткою й без розповідей про уявні «перемоги великої російської армії». Не пролунали й слова про військові поразки країни-агресорки.

Нагадаємо, співзасновник «Монобанку» та ініціатор створення українського безпілотника «Довбуш Т10» Володимир Яценко пообіцяв 20 млн грн виробнику, чий безпілотник за допомогою військових приземлиться на Червоній площі в Москві 9 травня.

Напередодні росіяни розповіли, що навідались на Красну площу послухати звуки двигуна, а не Путіна.

Зауважимо, Путін може образитись: росіяни відповіли чому прийшли на парад у Москві (відео).

Будь ласка, читайте текст після реклами

До слова, своїм прихильникам диктатор приготував подарунки – парад у Москві: що відбувається на Красній площі (фото, відео).

Раніше повідомлялося, що на параді у столиці країни-агресорки буде декілька закордонних гостей. У гості до Путіна мали приїхати глави п’яти країн, а також самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко.

Нині стало відомо, що до Путіна на парад перемоги приїхало сім закордонних лідерів.

Зазначимо, що раніше речник президента Росії Дмитро Пєсков сказав, що на параді до 9 травня у Москві буде лише один іноземний лідер, бо «дата не кругла».

Напередодні парад до 9 травня скасували в Курську та Бєлгороді. У Курську так вирішили зробити з міркувань безпеки, а в Бєлгороді – щоб «не провокувати противника». Також росіяни вирішили не проводити паради в тимчасово окупованих Криму та Севастополі.

Калузька область теж із міркувань безпеки відмовилася від феєрверків та масових заходів під час травневих свят, зокрема на День перемоги 9 травня.