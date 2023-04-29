Голова асоціації китаєзнавців оцінила шанси Сі Цьзіньпіна припинити російську агресію

У Китаю багато ініціатив, які він будує на противагу США

«Китай не зробив нічого поганого Україні»

Україні не варто відмовлятися від допомоги Китаю у врегулюванні конфлікту із Росією. Якщо є хоч один шанс дати можливість Китаю зробити щось конструктивне, то чому б його не дати? Таку думку в інтерв’ю «Главкому» висловила голова правління Української асоціації китаєзнавців Віта Голод.

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«Нам Китай не зробив нічого поганого. Він не визнав Крим російським, не визнав квазіутворення на Донбасі. Навіть не згадує поки про наші застарілі фінансові зобов’язання перед ними за скандальними контрактами. Випадок з китайським послом у Франції став, по суті, першим дипломатичним скандалом. Тож чому ми маємо відмовляти Китаю у цій ініціативі?», – сказала Віта Голод.

Китаєзнавиця зауважила, у Китаю багато ініціатив, які він будує на противагу США.

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«Насправді Китаю дуже важлива Європа та стабільність і мир у Європі. А Україна – це частина Європи, і будемо сподіватися, що наша країна буде Китаєм розглядатися саме як частина європейського, а не пострадянського простору. Китай вибудовує свій сухопутний шлях до Європи, відправляє сюди ешелони зі своїми товарами і хоче, аби при цьому не було жодних безпекових ризиків», – пояснила експертка.

Після розмови Сі та Зеленського китайська преса пише, що їхня дипломатія вийшла з тіні і це викликає велике захоплення у самому Китаї, наголошує Віта Голод

«Влада країни багато працює на свій внутрішній авторитет заради єднання нації, зростання китайського націоналізму. Вони роблять це, перш за все, для себе», – вважає китаєзнавиця.

Нагадаємо, посол Китаю у Франції Лю Шає спровокував міжнародний скандал. В одному з інтерв’ю він поставив під сумнів суверенітет пострадянських країн та заявив, що «Крим із самого початку був російським». Невдовзі офіційний Пекін відхрестився від цієї заяви, а стенограма інтерв’ю зникла з сайту китайського посольства.

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У середу, 26 квітня, відбулася перша з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну телефонна розмова між президентом Зеленським та лідером Китаю Сі Цзіньпіном. Вона тривала годину, і Зеленський заявив, що результатами в цілому задоволений.