Дрон-камікадзе атакував водонапірну вежу у Бєлгородській області

Імовірно безпілотник був запущений із села Попівка Сумської області

Сьогодні, 3 травня, безпілотник-камікадзе атакував водонапірну вежу у Бєлгородській області. Про це повідомляє Telegram-канал Baza.

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За даними видання, у вежу врізався український дрон на території свинокомплексу. Об'єкт розташований за один кілометр від села В'язове. Як зазначається, ймовірно, безпілотник був запущений із села Попівка Сумської області.

Як повідомляє Telegram-канал SHOT, напередодні український дрон намагався атакувати інфраструктуру у селі Цапівка Бєлгородської області. Безпілотник скинув саморобний вибуховий пристрій, але він не спрацював.

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Нагадаємо, російська влада сьогодні заявила, що вночі Україною було здійснено спробу завдання удару безпілотними літальними апаратами по кремлівській резиденції президента Володимира Путіна. Зазначається, що дрони нібито збила ППО.У Кремлі додали, що Путін внаслідок атаки не постраждав і назвали це спланованою терористичною акцією та замахом на диктатора РФ.