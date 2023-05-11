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Вибори в Туреччині: один із кандидатів може зняти кандидатуру

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Вибори в Туреччині: один із кандидатів може зняти кандидатуру
Мухаррем Індже зараз займає третє місце в рейтингу президентських виборів
фото з відкритих джерел

Кандидат в президенти Туреччини Мухаррем Індже зробить заяву про свою долю у виборах о 14:00

Третій за рейтингами кандидат в президенти Туреччини Мухаррем Індже нібито ухвалив рішення зняти свою кандидатуру на користь лідера опозиції Кемаля Киличдароглу. Про це повідомляє турецьке видання Sozcu, передає журналіст Осман Пашаєв. 

Зранку 11 травня в одному зі столичних готелів Мухаррем Індже зібрав Раду партії. За джерелами Sozcu, вісім з 11 учасників зустрічі підтримали зняття кандидатури Індже, проте за інформацією видання Індже ще не прийняв остаточне рішення. 

Мухаррем Індже вирушив до офісу партії та виступить з офіційною заявою на прессоконференції вже о 14:00 за анкарським часом (збігається із київським часом).  

Нагадаємо, що президент Туреччини Ердоган зіткнувся з найважчими виборчими змаганнями з моменту приходу до влади в 2003 році. Зокрема, на думку аналітиків ресурсу smarkets.com, фаворитом виборчих перегонів є опозиційний кандидат Кемаль Киличдароглу. За інформацією «Главкома», коефіцієнт на його перемогу становить 1.68. Шанси на успіх чинного президента Реджепа Тайїпа Ердогана букмекери оцінюють коефіцієнтом 2.32. Більшість опитувань показують, що Кілічдароглу лідирує з невеликим відривом, і очікується, що президентська гонка вперше може перейти до другого туру.

Зазначимо, що Кемаль Киличдароглу – 74-річний колишній держслужбовець, університетський викладач та представник релігійної меншини алавітів. Лідер турецької опозиції Киличдароглу пообіцяв відновити державні інституції та зупинити автократію, заявивши, що він не дозволить президенту Реджепу Таїпу Ердогану «вкрасти» вибори.

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Теги: Туреччина вибори

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