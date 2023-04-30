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Буданова помітили на вулицях Москви: як він туди потрапив

Надія Карбунар
glavcom.ua
Буданова помітили на вулицях Москви: як він туди потрапив
Буданова помітили в Москві
фото з відкритих джерел

Начальник української розвідки з'явився у столиці Росії

У Російській Федерації помітили голову Головного управління розвідки України Кирила Буданова. Начальник української розвідки з'явився на вулицях Москви, щоправда, лише на листівках. Відповідні фото показав телеграм-канал NEXTA Live.

Буданова помітили на вулицях Москви: як він туди потрапив фото 1

На листівках Буданова зображено разом із головою Служби безпеки України Василем Малюком. Очільники силових структур запитують у росіян: «Як справи?».

Буданова помітили на вулицях Москви: як він туди потрапив фото 2

Також на деяких листівках із Будановим сказано, що він новий президент РФ.

Буданова помітили на вулицях Москви: як він туди потрапив фото 3

Нагадаємо, на річницю повномасштабного вторгнення Росії українська розвідка планувала масові удари по Москві, але відмовилась від цього на прохання США.

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Теги: розвідка президент Україна

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