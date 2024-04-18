Консульство України в Лондоні внесло зміни щодо видачі паспортів біженцям

Консульство України в Лондоні запроваджує обмеження щодо видачі закордонних паспортів біженцям





Консульство України в Лондоні створює окрему електронну чергу для громадян України, у яких термін дії закордонних паспортів закінчився або закінчується до кінця червня. Про це йдеться у повідомленні диппредставництва.

При цьому просять не записуватися осіб, які мають чинний паспорт і бажають оформити собі другий, осіб, які втратили закордонний паспорт, громадян, які планують оформити паспорти для дітей віком до 16 років, а також українців, які проживають у Шотландії та Північній Ірландії.

Раніше чоловіків призовного віку з України, які понад три місяці живуть у Великій Британії, закликали стати на військовий облік. У консульстві України у Лондоні зазначили, що не будуть обмежувати надання послуг українцям призовного віку. Про це повідомили у Telegram консульства.

Нагадаємо, уряд Великої Британії з 19 лютого припинив дію Програми допомоги сім’ям з України (Ukraine Family Scheme) – однієї з двох схем легального в’їзду українців, які тікають від наслідків повномасштабного вторгнення РФ. Про це йдеться на сайті британського уряду.

Після завершення Ukraine Family Scheme її учасникам пропонують податись на іншу, спонсорську програму Homes for Ukraine, в межах якої британці приймають в себе українців в обмін на державну підтримку.

До слова, не менше 15 тисяч, або близько 7,5% українських біженців, які перебувають у Великій Британії, втратили дах над головою з червня 2022 року після припинення відносин з родинами-спонсорами. Про це пише The Telegraph з посиланням на дані Міністерства регіонального розвитку, житлового будівництва та місцевого самоврядування країни. Загалом за програмами, які передбачають спонсорство чи возз'єднання з родичами, до Великої Британії прибуло близько 200 тис. українських біженців, з них близько 15 тис. були змушені шукати собі інше житло після розриву відносин із спонсорами.