Призначення Залужного послом у Велику Британію: чому МЗС вже місяць тримає тишу?

Залужний жодного разу не коментував свою майбутню посаду послом у Великій Британії

9 березня Офіс президента запустив процедуру призначення Валерія Залужного послом у Великій Британії. Минув місяць, розмови після гучного призначення стихли, як і зовсім зникли новини про Залужного у мережі. На сторінці Залужного у Facebook за цей період лише одна єдина публікація про війну та БпЛА.

Серед українців постає питання: що зараз відбувається із процесом призначення ексголовнокомандувача на посаду посла? Чому про «залізного генерала» немає жодних новин, та, власне, куди зник Валерій Залужний?

Призначення з порушенням процедури

Процедура призначення глави дипломатичного представництва називається акредитуванням і складається з кількох стадій:

підбір кандидатури посла – конкурс; запит на агреман; видання акта внутрішнього права – погодження приймаючої країни; одночасне (в обох столицях) офіційне повідомлення в ЗМІ про призначення; видача вірчих грамот.

У ситуації, яка склалася із Валерієм Залужним перші два пункти, були, так би мовити, порушені. Чи відбувався конкурс на цю посаду – невідомо. Але найбільш неприйнятним у сфері дипломатії стало те, що про призначення Залужного послом у Великій Британії стало відомо до того, як це погодила сама Велика Британія.

Тобто, запит на агреман, фактично, на погодження кандидатури посла, було відправлено вже після того, як всі дізналися про рішення України змінити сферу діяльності для колишнього головкома.

Хоча за установленими нормами про таке призначення стає відомо лише з офіційного наказу, який одночасно публікують дві країни.

Причин такого нестандартного підходу може бути декілька. Можливо, саме так Банкова перестрахувалася щодо ймовірного витоку інформації. Особа Залужного надто популярна, тож новина про таке призначення могла просочитися ще до самого указу.

Можливо, влада вирішила цим оголошенням якнайшвидше показати, що колишній головком і далі залишається в команді президента.

9 березня Заступник керівника Офісу президента Андрій Сибіга розповів, що зараз розпочалися процедури щодо оформлення необхідних документів для призначення Валерія Залужного на посаду посла у Великій Британії.

За його словами, «згідно з дипломатичною практикою, мають відбутися ще певні процедури після погодження кандидата і після цього, формальним фіналом цієї історії є указ Президента про призначення послом відповідної кандидатури, що відбудеться після отримання агреману британської сторони».

Тобто або Україна ще очікує на погодження від Великої Британії, або ж, що більш ймовірно, вже триває повноцінна підготовка для офіційного призначення Залужного на посаду посла.

Оцінки експертів щодо доцільності такої посади для колишнього головнокомандувача

Новина про зміну діяльності «залізного» генерала неабияк сколихнула суспільство. Свої думки висловлювали всі: від цивільних до військових, від простих громадян до дипломатів, політиків та закордонних експертів.

За словами Володимира Зеленського, Валерій Залужний сам наголошував на новому для нього напрямку роботи – дипломатичному. Ексголовком ж самостійно не коментував це рішення.

Водночас варто зазначити те, що у 2020 році Залужний отримав диплом магістра за спеціальністю міжнародні відносини. Можливо, ще задовго до всіх подій, генерал вже замислювався щодо дипломатичної кар'єри.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, коментуючи рішення президента заявив, що однією з ключових вимог для кандидатури посла у Великій Британії було саме розуміння військового контексту.

«Британія один з лідерів у військовій допомозі України. Це країна, яка має бачення щодо військової стратегії. Тому новий посол повинен був мати глибокий військовий бекграунд», – наголосив Кулеба.

Глава МЗС зауважив, що мав декілька розмов із Залужним, з яких він абсолютно переконався, що «лежить душа в генерала до дипломатичної роботи».

Надзвичайний і повноважний посол України в Австрії (2014–2021) Олександр Щерба розповів, що цього року у Великій Британії будуть вибори, тому Залужному доведеться співпрацювати із новою владою.

«Величезна повага і найкращі побажання Валерію Залужному, і він заслуговує всього, що він хоче… Зараз – найгірший час не мати в Лондоні посла. У жовтні – вибори скоріш за все, велика вірогідність, що буде новий прем'єр, буде нова команда «зелена», яка не знає багато про Україну. З ними треба зустрічатись на відповідному рівні. Тому потреба була дуже велика. Не виключено, від жовтня лейбористський уряд – більш лівий, менш жорсткий. Це це буде трошки інша Великобританія», – розповів Олександр Щерба.

Водночас британський експерт з міжнародної політики Джеймс Шерр зауважив, що у Лондон не варто відправляти видатного генерала.

«Це не та роль, яка йому (Залужному – ред.) підходить. Ваші читачі краще за мене знають, що в Україні переважає думка, що Залужного відправили у відставку, тому що він є єдиною національною фігурою, популярнішою за Зеленського. Я не можу коментувати це, але сподіваюся, що це зрозумів президент, який також є унікальною особистістю», – сказав аналітик.

На думку Шерра, це неправильне використання не лише дуже здібного генерала, але й унікальної особи на посаді, яку він може виконувати.

Чому наразі в інфопросторі повна тиша стосовно Залужного?

Єдиною очевидно причиною можуть бути всі бюрократичні процеси, які необхідно як пройти Залужному, аби стати послом, так і організувати Міністерствам закордонних справ України та Великої Британії.

З точки зору дипломатії, термін очікування в місяць – не надто багато. Враховуючи той факт, що процедура призначення генарала з самого початку була, так би мовити, нестандартною.

Водночас Валерію Залужному необхідно пройти підготовку перед новою посадою, яка стане для нього викликом у кар'єрі.

Нагадаємо, у грудні 2023 року Залужний захистив дисертацію та здобув науковий ступінь. Саму дисертацію та анотацію до неї переглянути неможливо, оскільки вони становлять державну таємницю у сфері оборони, державної безпеки та охорони правопорядку.