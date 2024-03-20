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Ірина Федорів Голова громадської ініціативи «Голка»

Можлива картельна змова забудовників. Про ризики в постанові-клоні містобудівної «реформи»

glavcom.ua
Chatham House – Королівський інститут міжнародних відносин, є провідним політичним інститутом у світі зі штаб-квартирою в Лондоні
колаж: громадська ініціатива «Голка»

«Є ризики, що з’являться нові групи впливу, які будуть намагатися зберегти чинну систему…»

Урядова постанова повторює низку положень контраверсій містобудівної «реформи» (5655), який президент Володимир Зеленський відмовився підписати.

Про це йдеться у документі «Зміцнення довгострокової стійкості в Україні. Боротьба з корупцією в час війни», який оприлюднив Chatham House – Королівський інститут міжнародних відносин (Лондон). 

У тексті йдеться про те, що така політика «обмежує місцеве самоврядування у плануванні та впровадженні міського розвитку, ослаблює антикорупційний та громадський контроль… Існує ризик того, що внаслідок недосконалого регулювання можуть виникнути будівельні картелі».

У цій частині звіту Chatham House посилається на аналітичну статтю громадської ініціативи «Голка»: «Клон скандальної містобудівної реформи. Що підсунув під ялинку Кубраков», у якій аналітик Георгій Могильний проаналізував законопроєкт 5655 народної депутатки Олени Шуляк («Слуга народу») та проєкт урядової постанови-клону, яку подав Мінрегіон. 

Скрин уривку зі звіту Chatham House. «Building long-term resilience in Ukraine. The battle with corruption in wartime»
Скрин уривку зі звіту Chatham House. «Building long-term resilience in Ukraine. The battle with corruption in wartime»

«Є ризики, що з’являться нові групи впливу, які будуть намагатися зберегти чинну систему… Громадянське суспільство занепокоєне, що довкола коштів на реконструкцію можуть виникати нові групи інтересів і 50% респондентів у опитуванні громадського сектору, як провів Chatham House, зазначили, що є такий ризик. Одним з таких секторів для цієї зони ризику є будівельна галузь… Значні частки національного та місцевих бюджетів будуть виділені на соціальне житло та нову інфраструктуру. Прогнозується, що цей сектор буде зростати і консолідуватися з великими компаніями, які забезпечують до 80% будівельних потреб у всій країні. Наразі ця конкретна галузь створює безліч ризиків корупції», – зазначають у документі, авторами якого є  Джон Лоф та Орися Луцевич.

Окремо в документі йдеться про розробку Україною Містобудівного кодексу, який має бути створений відповідно до європейської практики і над яким наразі працює робоча група у Верховній Раді на чолі з народною депутаткою Ганною Бондар («Слуга народу»).

Окрім містобудівної реформи, Chatham House у цьому документі згадує і про судову реформу як одну із пріоритетних.

Нагадаємо, 13 грудня 2023 року на річницю прийняття скандальної містобудівної «реформи», яку розкритикував Європарламент та Єврокомісія, під час урядового засідання з голосу мали винести постанову-клон законопроєкту 5655. Але після того, як це стало відомо завдяки джерелам «Дзеркала тижня», розгляд постанови відтермінували.

Громадській ініціативі «Голка» вдалося з’ясувати, що авторкою документу з проєктом урядової постанови, який завантажили на урядовий сайт, є Олександра Марушева. Вона може бути пов’язана із забудовниками, зокрема з нардепом ексОПЗЖ Дмитром Ісаєнком, секретарем Комітету з питань будівництва державної влади та місцевого самоврядування. 

Chatham HouseКоролівський інститут міжнародних відносин, є провідним політичним інститутом у світі зі штаб-квартирою в Лондоні. Його місія полягає в допомозі урядам та суспільству у будівництві стійкого, безпечного, процвітаючого та справедливого світу.
Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: Єврокомісія Європарламент політика житло самоврядування законопроєкт

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