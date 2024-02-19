Британія закрила одну зі схем для в’їзду біженців з України

Програма Ukraine Family Scheme дозволяла українцям в’їжджати до Британії за умови, що в них тут живуть родичі

Приймання заявок за програмою Ukraine Family Scheme припинилось у понеділок о 15:00 за лондонським часом

Уряд Великої Британії з 19 лютого припинив дію Програми допомоги сім’ям з України (Ukraine Family Scheme) – однієї з двох схем легального в’їзду українців, які тікають від наслідків повномасштабного вторгнення РФ. Про це йдеться на сайті британського уряду.

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Згідно з інформацією, приймання заявок за програмою Ukraine Family Scheme припинилось у понеділок о 15:00 за лондонським часом. Ця програма дозволяла українцям в’їжджати до Британії за умови, що в них тут живуть родичі, та навчатись, працювати й отримувати допомогу протягом наступних трьох років.

Після завершення Ukraine Family Scheme її учасникам пропонують податись на іншу, спонсорську програму Homes for Ukraine, в межах якої британці приймають в себе українців в обмін на державну підтримку.

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Термін дії перших віз, які видали українцям, закінчується в березні 2025-го – тобто до цього часу вони повинні знайти альтернативний варіант легального перебування у Великій Британії.

Рішення британського уряду закрити Ukraine Family Scheme ще раніше критикували деякі британські юристи. Частина вказувала, що в деяких випадках інші схеми не працюють – наприклад коли йдеться про людей похилого віку чи з інвалідністю, й британські спонсори не зможуть про них піклуватись.

Речник Міністерства внутрішніх справ Британії, якого цитує The Guardian, пояснив, що британський уряд продовжує «адаптувати й розвивати візові схеми, щоб забезпечити їхню максимальну ефективність і стабільність».

За офіційними даними, з березня 2022 року до Британії прибули понад 200 тисяч українців, яким видали візи за згаданими двома схемами.

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Нагадаємо, у МВС Британії оголосили, що дія особливих віз для українців, які отримали тимчасовий прихисток після повномасштабного вторгнення Росії, з початку 2025 року буде продовжена ще на 18 місяців.

До слова, п’яте найбільше місто Норвегії Драммен ухвалило рішення обмежити прийняття мігрантів і пускати до себе лише вихідців з України, чим викликало гостру критику серед національних партій та уряду.