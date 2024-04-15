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Велика Британія виснула нову вимогу для родин мігрантів

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Велика Британія виснула нову вимогу для родин мігрантів
Велика Британія підвищує вимоги до зарплати для отримання візи
фото із відкритих джерел

Британія підвищила нижню межу доходу для возз'єднання сімей мігрантів

У Великій Британії значно підвищили нижню межу заробітку для подання заяви на отримання візи для возз'єднання сім'ї мігрантів. Це ще один крок в урядовій програмі посилення матеріальних умов міграції. Про це пише Business Today.

Виходячи з посилення, яке набуло чинності з 11 квітня, замість 18,6 тис. фунтів стерлінгів, мінімальний річний заробіток має становити не менше ніж 29 тиc. фунтів стерлінгів. Він має бути підтверджений для того, щоб британські громадяни та іноземці, які працюють на законних підставах у країні, могли привезти своїх іноземних родичів до Великої Британії з метою їхнього постійного проживання. Це збільшення на 55%, але новий мінімальний заробіток є лише проміжним рівнем подальшого збільшення.

Згідно з початковим планом, річна мінімальна заробітна плата, яку британський уряд вказав як умову для видачі віз на возз'єднання сім'ї, мала збільшитися з четверга до 38,7 тис. фунтів стерлінгів. Уряд активізує цей елемент процесу посилення в найближчому майбутньому. Відповідно до зміненого плану, необхідний мінімальний річний заробіток буде визначено на початку 2025 року у розмірі 38,7 тис. фунтів стерлінгів як умову отримання робочої візи.

Міністерство внутрішніх справ Великої Британії наголосило, що відповідно до нових умов роботи та возз'єднання сімей 300 тис. іноземців, які приїхали до Британії минулого року з метою постійного проживання, більше не зможуть отримати британську візу на подальше проживання.

Як прелюдія до розробки пакетного плану жорсткості, започаткованого минулого року, британське статистичне управління повідомило, що в 2022 році кількість мігрантів, які законно влаштувалися у Великій Британії, склала 754 тис. осіб. Чиста міграція до Великої Британії ніколи не досягала такого рівня за дванадцятимісячний період.

До слова, уряд Великої Британії з 19 лютого припинив дію Програми допомоги сім’ям з України (Ukraine Family Scheme) – однієї з двох схем легального в’їзду українців, які тікають від наслідків повномасштабного вторгнення РФ. Про це йдеться на сайті британського уряду.

Ця програма дозволяла українцям в’їжджати до Британії за умови, що в них тут живуть родичі, та навчатись, працювати й отримувати допомогу протягом наступних трьох років. Після завершення Ukraine Family Scheme її учасникам пропонують податись на іншу, спонсорську програму Homes for Ukraine, в межах якої британці приймають в себе українців в обмін на державну підтримку.

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Теги: біженці зарплатня мігранти іноземці Велика Британія трудові мігранти

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