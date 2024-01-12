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Консульство України в Лондоні попередило біженців-чоловіків

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Консульство України в Лондоні попередило біженців-чоловіків
Консульство України закликало українців стати на військовий облік
фото: bbc

Консульство України в Лондоні звернулося до чоловіків щодо військового обліку

Чоловіків призовного віку з України, які понад три місяці живуть у Великій Британії, закликали стати на військовий облік. У консульстві України у Лондоні зазначили, що не будуть обмежувати надання послуг українцям призовного віку. Про це повідомили у Telegram консульства.

У повідомленні дипломати посилаються на вимоги Порядку організації та ведення військового обліку призовників, військовозобов'язаних та резервістів, затвердженого постановою Кабінету міністрів від 30 грудня 2022 року № 1487. Згідно з ним, військовозобовʼязані та резервісти мають:

  • перебувати на військовому обліку у випадку виїзду за кордон на строк понад три місяці;
  • впродовж семи днів з дня прибуття у Британію чоловіки повинні прийти до будь-якої дипломатичної установи України з паспортом та військово-обліковими документами для того, щоб стати на військовий облік.

Там додали, що інформація про осіб віком від 18 до 65 років, які стають на тимчасовий облік у посольстві, одночасно включає їх до військового обліку. Цей облік стосується призовників, військовозобов'язаних та резервістів й ведеться відповідною установою. У консульстві також наголосили, що законодавством не встановлено обмежень для чоловіків призовного віку, які хочуть скористатися консульськими послугами. «Тобто інформація про те, що без документів з військкомату чоловіки не можуть оформити паспорт/доручення тощо, не відповідає дійсності», – додали у повідомленні.

До слова, Кабінет міністрів України відкликав з Верховної ради свій законопроєкт про мобілізацію. Про це йдеться на сайті Верховної ради України. Згідно з інформацією на сайті парламенту, станом на вечір 11 січня статус законопроєкту про мобілізацію – «Проєкт відкликано».

Нагадаємо, раніше голова фракції «Слуга народу» у Верховній Раді Давид Арахамія повідомив, що законопроєкт про мобілізацію після палких дискусій повертається на доопрацювання Кабміну

Згодом стало відомо, що після тривалих дискусій народні депутати вирішили повернути законопроєкт про мобілізацію на доопрацювання до Кабінету міністрів. Йдеться про загальну позицію парламенту, уряду та військового керівництва.

Як відомо, 25 грудня Кабінет міністрів вніс до Верховної Ради законопроєкт про удосконалення проведення мобілізації і військового обліку. Так, уряд пропонує змінити призовний вік з 27 до 25 років. А ще – встановити обмеження прав громадян, які ухиляються від взяття на військовий облік та проходження військової служби. Також Кабмін хоче удосконалити процедуру військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів.

Як повідомлялося, у Верховній Раді зареєстровано п’ять версій законопроєкту про мобілізацію. Один з них від Кабміну, а чотири – альтернативні. 

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Теги: Кабмін мобілізація чоловік українці біженці Велика Британія

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