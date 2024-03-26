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Поляки скуповують квартири в Іспанії, щоб було куди тікати в разі війни

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Поляки скуповують квартири в Іспанії, щоб було куди тікати в разі війни
Більшість поляків розраховують придбати житло в Іспанії за 150 тис. євро
фото: Pexels

Кількість поляків, які планують придбати житло в Іспанії втричі вища порівняно з 2023 роком

Поляки стали втричі більше купляти житло в Іспанії через страх початку бойових дій на території своєї країни. Про це з посиланням на інформацію про угоди з нерухомістю повідомляє The Warsaw.

За даними видання, кількість клієнтів з Польщі, що хочуть придбати житло в Іспанії, збільшилася втричі порівняно з минулим роком. Найбільше нерухомістю цікавляться пенсіонери та все більше молодих людей. Поляки збентежені війною в Україні та можливістю бойових дій в їхній країні.

«Зростання за останні два роки очевидне, але на початку цього року воно посилилося, що, ймовірно, пов'язано з новинами з України. Дедалі частіше з'являється інформація, що війна може прийти до нас. Половина клієнтів зізнається в бесідах з нами, що вони думають про дві речі: як безпечно вкласти гроші та куди тікати в разі війни», – зазначив представник варшавської агенції нерухомості Себастьян Павлак.

Видання пише, що наразі в середньому квартира площею 65 квадратних метрів продається в Іспанії за 160 тис. євро, тобто за метр доведеться сплатити 2,4 тис. євро. При цьому більшість клієнтів розраховують придбати житло за 150 тис. євро.

Нагадаємо, президент Польщі Анджей Дуда розповів своє бачення російського військового потенціалу. За словами Дуди, є кілька років до вторгнення Росії у НАТО. Він закликав США продовжувати підтримувати Україну. Якщо ж наша держава програє, буде йтися вже не про грошову підтримку від Америки, а про безпосередню війну.

Раніше повідомлялося, що НАТО не відчуває зараз військової загрози від Росії, оскільки вона майже всі свої сухопутні війська задіяла в агресивній війні проти України. Про це у Брюсселі під час пресконференції заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, відповідаючи на запитання журналістів щодо провокаційних заяв Росії та погроз нарощування військового угруповання на кордонах з Фінляндією.

До слова, німецькі спецслужби підготували аналіз військової загрози з боку РФ, який прогнозує, що «з 2026 року» вона може напасти на територію країн-членів Північноатлантичного Альянсу. 

Раніше генерал-лейтенант у відставці Бен Годжес заявив, що у разі перемоги в Україні Росія буде наступати на країни Балтії або іншу державу НАТО.

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Теги: війна житло гроші пенсіонери Польща квартира

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