Британія не змогла б воювати з Росією довше двох місяців – The Telegraph

Велика Британія не змогла б воювати з Росією більше двох місяців через нестачу необхідних ресурсів

Британський генерал заявив, що країні потрібно витрачати більше грошей на протиповітряну протиракетну оборону

Велика Британія не змогла б воювати з Росією більше двох місяців, оскільки їй би не вистачило необхідних ресурсів. Про це заявив заступник начальника британського штабу оборони генерал-лейтенант Роб Магован, пише The Telegraph.

Магован cказав про це, виступаючи перед членами комітету з питань оборони Палати громад. «Ми дуже чітко дали зрозуміти, що сума грошей, яку витрачаємо на боєприпаси зараз, і яка є значною, не відповідає, в усіх сферах, загрозам, з якими ми зіштовхуємося. Нам потрібно витрачати більше грошей на те, що ми називаємо інтегрованою протиповітряною протиракетною обороною», – додав він.

Заява Магована пролунала після того, як міністр оборони Грант Шаппс сказав депутатам, що він просив главу уряду Ріші Сунака та міністра фінансів Джеремі Ханта виділити більше грошей на оборону в останньому бюджеті, але не зміг цього забезпечити. Шаппс додав, що будь-який потенційний конфлікт буде відбуватися за участі союзників Лондона по НАТО, які можуть колективно перевершити Росію.

«Для людей, які спостерігають і чують, що Сполучене Королівство не готове до війни з Росією, важливо розуміти, що оскільки ми в НАТО і існує стаття 5, ми ніколи не будемо в такій ситуації», – запевнив Шаппс, маючи на увазі, що Британія не воюватиме з РФ наодинці.

Шаппс також сказав членам парламенту, що уроки війни РФ проти України показали важливість використання безпілотників. Водночас він додав, що «базові засоби ведення війни і боєприпаси» залишаються важливими в будь-якому майбутньому конфлікті.

До відома, командувач Збройних сил Великої Британії адмірал сер Тоні Радакін заявив, що Велика Британія не бачить загрози від Росії для своєї країни, адже армія окупантів хоч і є небезпечною, проте виявилася менш ефективною. Він зазначив, що РФ повністю залучена у війну проти України й не становить серйозної загрози для НАТО.

Як раніше повідомлялося, якщо Україна досягне успіху на полі бою за допомогою США та європейських союзників, то Росії не вийде реалізувати свій план із розвалу НАТО. Про це заявив ексголовнокомандувач збройними силами США в Європі, генерал-лейтенант у відставці Бен Годжес.