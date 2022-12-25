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Косово заборонило в'їзд сербському патріарху

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Косово заборонило в'їзд сербському патріарху
Патріарх сербський Порфирій
фото: novosti.rs

Патріарх Порфирій все ж таки очікує, що зможе відслужити богослужіння

Влада Косова заборонила в’їзд сербському патріарху Порфирію, який збирався відвідати Печську патріархію на території країни. Про це повідомляє видання Vecernje Novosti.

«Святійший патріарх сербський Порфирій з подивом сприйняв звістку про те, що влада в Приштині 25 грудня заборонила йому поїздку до Печської патріархії, яка є першою і багатовіковою резиденцією Сербської православної церкви і монастирем, ігуменом, тобто старцем якого є патріарх, напередодні великого свята Різдва Христового, яке святкує весь християнський світ», – йдеться в інформації.

Проте патріарх Порфирій все ж таки очікує, що зможе відслужити богослужіння в Печській патріархії і підкреслює, що це рішення «вкрай дискримінаційне» і воно має бути скасовано.

«Повинно бути припинено попрання прав людини і релігійних свобод православних сербів, які проживають в Краї, на землі своїх предків, де сербський народ проживав безперервно протягом щонайменше півтори тисячі років. Тому патріарх молить Бога за мир і доброзичливість між усіма людьми, а особливо молиться за панування миру між сербами та албанцями в Косово та Метохії, де вони жили разом протягом століть», – наводить Vecernje Novosti слова релігійного діяча.

Таке рішення, на думку видання, може загострити відносини із Сербією, які й без того досить напружені. І нагадує, що останнє загострення в Косові почалось після того, як просербська партія оголосила бойкот органам влади в чотирьох північних муніципалітетах. Після цього в муніципалітети зайшли косовські поліцейські, і там були призначені повторні вибори.

Нагадаємо, лідери Косова підписали заявку на вступ до Євросоюзу. Підписи під документом поставили президентка Вйоса Османі, премʼєр-міністр Альбін Курті та голова парламенту Глаук Конюфца.

Нагадаємо, Міністерство закордонних справ закликало громадян України утриматися від відвідування регіону Західних Балкан через загострення відносин між Белградом та Приштиною

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Теги: Косово Сербія церква

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