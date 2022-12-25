Косово заборонило в'їзд сербському патріарху

Патріарх Порфирій все ж таки очікує, що зможе відслужити богослужіння

Влада Косова заборонила в’їзд сербському патріарху Порфирію, який збирався відвідати Печську патріархію на території країни. Про це повідомляє видання Vecernje Novosti.

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«Святійший патріарх сербський Порфирій з подивом сприйняв звістку про те, що влада в Приштині 25 грудня заборонила йому поїздку до Печської патріархії, яка є першою і багатовіковою резиденцією Сербської православної церкви і монастирем, ігуменом, тобто старцем якого є патріарх, напередодні великого свята Різдва Христового, яке святкує весь християнський світ», – йдеться в інформації.

Проте патріарх Порфирій все ж таки очікує, що зможе відслужити богослужіння в Печській патріархії і підкреслює, що це рішення «вкрай дискримінаційне» і воно має бути скасовано.

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«Повинно бути припинено попрання прав людини і релігійних свобод православних сербів, які проживають в Краї, на землі своїх предків, де сербський народ проживав безперервно протягом щонайменше півтори тисячі років. Тому патріарх молить Бога за мир і доброзичливість між усіма людьми, а особливо молиться за панування миру між сербами та албанцями в Косово та Метохії, де вони жили разом протягом століть», – наводить Vecernje Novosti слова релігійного діяча.

Таке рішення, на думку видання, може загострити відносини із Сербією, які й без того досить напружені. І нагадує, що останнє загострення в Косові почалось після того, як просербська партія оголосила бойкот органам влади в чотирьох північних муніципалітетах. Після цього в муніципалітети зайшли косовські поліцейські, і там були призначені повторні вибори.

Нагадаємо, лідери Косова підписали заявку на вступ до Євросоюзу. Підписи під документом поставили президентка Вйоса Османі, премʼєр-міністр Альбін Курті та голова парламенту Глаук Конюфца.

Нагадаємо, Міністерство закордонних справ закликало громадян України утриматися від відвідування регіону Західних Балкан через загострення відносин між Белградом та Приштиною

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