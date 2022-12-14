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Влада Косова підписала заявку на вступ до Євросоюзу 

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
Влада Косова підписала заявку на вступ до Євросоюзу 
Підписи під документом поставили президентка, премʼєр-міністр та голова парламенту
фото з відкритих джерел

Офіційна церемонія подання заявки відбудеться 15 грудня у Празі

Лідери Косова підписали заявку на вступ до Євросоюзу. Підписи під документом поставили президентка Вйоса Османі, премʼєр-міністр Альбін Курті та голова парламенту Глаук Конюфца, повідомляє балканська служба «Радіо Свобода».

Офіційна церемонія подання заявки відбудеться 15 грудня у Празі, столиці Чехії, яка до кінця року головує у Раді ЄС.

Президент Сербії Александар Вучич раніше заявив, що подання владою Косова заявки стане крахом угод Приштини та Белграда.

Косово (населення переважно албанці) – колишній автономний край Югославії, 2008 року проголосило незалежність. З 1999 року його територія не під контролем Сербії та перебуває під протекторатом ООН. Сербські війська були виведені з території Косова внаслідок бомбардувань НАТО, які мали на меті порятунок албанського населення регіону від геноциду. 

Приблизно 100 країн-членів ООН визнали незалежність Косова, але її не визнано Сербією, а також такими країнами, як Росія, Китай та кілька держав ЄС.

Сербія з 2012 року має статус кандидата в члени Євросоюзу. 

Нагадаємо, Приштина веде курс на створення власної державності. У 2012 році представники Белграда й Приштини досягли угоди про статус Косово. Сербія не визнавала самостійності відокремленої від неї республіки, проте визнала за нею право брати участь у регіональних об’єднаннях на Балканах. Крім того, сторони домовилися про спільну охорону спірного кордону.

Теги: Китай міністр населення незалежність радіо росія Косово

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