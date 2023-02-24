Країни G7 анонсували нові заходи проти країн, які підтримують Росію

Росія попри санкції шукає нові шляхи для придбання передових матеріалів, технологій і військово-промислового обладнання

Країни «Великої сімки» заявили, що вживає заходів проти третіх країн, які матеріально підтримують війну Росії в Україні. Про це повідомляє Reuters.

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«Ми закликаємо треті країни або інших міжнародних гравців, які намагаються ухилитися від наших заходів або підірвати їх, припинити надавати матеріальну підтримку російській війні, або їм доведеться понести серйозні витрати. Щоб стримати цю діяльність у всьому світі, ми вживаємо заходів проти суб'єктів з третіх країн, які матеріально підтримують війну Росії в Україні», – йдеться в заяві.

G7 заявила, що розширить економічні заходи, які вже були введені, і зобов'язалася не допустити, щоб Росія знайшла нові шляхи для придбання передових матеріалів, технологій і військово-промислового обладнання. А також продовжить свої зусилля, щоб Росія заплатила за довгострокову реконструкцію України.

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Раніше повідомлялося, що Сунак сьогодні звернеться до лідерів G7 із закликом передати Україні далекобійну зброю.

До слова, триває 366-та доба російського широкомасштабного вторгнення. Основні зусилля російська федерація зосереджує на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках, збільшує чисельність особового складу. Протягом доби противник завдав 18 авіаційних ударів, з них чотири – баражуючими боєприпасами типу «Ланцет». Здійснив понад 30 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Загроза завдання росією ракетних ударів залишається значною по всій території України.