Сунак сьогодні звернеться до лідерів G7 із закликом передати Україні далекобійну зброю

Британія готується постачати Україні зброю більшого радіусу дії

Сьогодні, 24 лютого, прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак має намір закликати лідерів G7 збільшити спроможність України зупинити російські сили та надати далекобійну зброю і літаки. Про йдеться в повідомленні офісу прем’єр-міністра на Даунінг-стріт, оприлюдненому сьогодні, 24 лютого.

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«Сьогодні (п’ятниця) на зустрічі G7 прем’єр-міністр закликатиме міжнародних партнерів допомогти Україні послабити російські сили за межами фронту конфлікту. …Прем’єр-міністр виступатиме за те, щоб зброя більшого радіусу дії надходила до їхніх збройних сил», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що це відбувається, коли Велика Британія готується постачати Україні зброю більшого радіусу дії, щоб забезпечити Україні вирішальну перевагу.

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Нагадаємо, уряд Великої Британії почав поступово «розігрівати» військову промисловість країни, зокрема виробництво снарядів, щоб допомагати Україні та поповнювати власні запаси.