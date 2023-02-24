Євросоюз погодив наповнення десятого пакету санкцій проти РФ

«Країни визначилися також з подальшими кроками щодо ядерного сектора РФ»

ЄС погодив основне наповнення десятого санкційного пакета щодо Росії за її агресію проти України. Зокрема, досягнуто угоди щодо фізичних та юридичних осіб, відповідальних за незаконну депортацію українських дітей, а також щодо інших пунктів. Про це на прес-брифінгу у п'ятницю, 24 лютого, повідомив постійний представник Польщі у ЄС Анджей Садось, пише DW.

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За інформацією Садося, отримано політичні домовленості щодо імпорту алмазів з РФ – рішення узгоджено в координації з партнерами по G7. Країни визначилися також «з подальшими кроками щодо ядерного сектора» РФ, зазначив представник Польщі у ЄС.

Крім того, у ніч на 24 лютого Польща представила компромісну пропозицію щодо імпорту синтетичного каучуку з Росії. Воно передбачає відповідні перехідні періоди та механізм щомісячного зниження ліміту.

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«Ми чекаємо на остаточну позицію двох держав-членів, які хочуть продовжити імпорт цієї продукції з Росії. Сподіваємося на їхню позитивну реакцію», – зазначив постпред. Він не окреслив, про які конкретно країни йдеться.

«Всі решта ключових пунктів 10-го пакету санкцій, схоже, узгоджені», – резюмував Анджей Садось.

З свого боку шведська сторона запевнила, що інтенсивна робота щодо санкцій щодо Білорусі розпочнеться 27 лютого.

Нагадаємо, раніше прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан пригрозив накласти вето на продовження антиросійських санкцій ЄС, які мають поновлюватися кожні шість місяців. Орбан вимагає, щоб зі списку вилучили чотирьох осіб. Угорщина також виступає проти пропозиції, яку підтримують усі інші країни, щодо продовження періоду продовження з шести до 12 місяців. Продовження санкцій на рік дало б Будапешту менше можливостей торпедувати санкції та зривати рішення ЄС.

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Нагадаємо, 21 лютого Рада ЄС продовжила санкції проти Росії за визнання анексії України. Також посли ЄС погодили продовження санкцій проти Лукашенка і його оточення.