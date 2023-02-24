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«Росатом» відреагував на санкції Великої Британії

Ірина Озтурк
glavcom.ua
«Росатом» відреагував на санкції Великої Британії
«Росатом» розповів про «загрозу» ядерній безпеці
https://www.rbc.ru/

У «Росатомі» вважають, що британські санкції, нібито, ставлять під загрозу світову ядерну безпеку

Санкції Великої Британії проти «Росатому» та пов'язаних із ним компаній нібито ставлять під загрозу світову ядерну безпеку. Про це заявили у пресслужбі держкорпорації. 

У «Росатомі» вважають подібний крок британської влади безпрецедентним. «Досі навіть у роки повної відсутності політичного взаєморозуміння атомна галузь з урахуванням її тривалого виробничого циклу та особливими підходами в галузі ядерної безпеки залишалася поза політичною кон'юнктурою, а виключно у сфері міжнародного співробітництва та розвитку», – зазначили у компанії.

Також у «Росатомі» попередили, що санкції негативно вплинуть на співпрацю у сфері мирного атома, але пообіцяли продовжити виконувати контракти із закордонними партнерами так довго, як це можливо.

Нагадаємо, Велика Британія ввела санкції проти 92 фізичних та юридичних осіб Росії. До списку потрапили представники «Росатома» та союзники російського диктатора Володимира Путіна.  Під санкціями опинились десятки росіян, пов'язаних із держкорпораціями «Росатом», «Газпром», «Ростех» та концерну «Алмаз-Антей». Крім того, обмеження торкнулися губернатора Тульської області Олексія Дюміна, сина екс-заступника голови уряду Дмитра Козака Олексія, міністра цифрового розвитку, зв'язку та масових комунікацій Максута Шадаєва та інших публічних осіб.

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Теги: Газпром санкції війна Велика Британія

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