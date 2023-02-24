На фоні нових санкцій у Росії рекордно обвалився рубль

Долар США виріс до 76 рублів вперше з квітня 2022 року

Під час торгів на Московській біржі в п'ятницю, 24 лютого, долар США досяг 76 рублів вперше з 22 квітня 2022 року, пишуть російські ЗМІ. Рубль знижується на новинах про нові санкції країн-союзниць України щодо Росії, відзначає преса.

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24 лютого Білий дім оголосив, що США разом із партнерами щодо «Великої сімки» запровадять проти РФ нові санкції у річницю російського вторгнення в Україну. Вони торкнуться понад 200 фізичних та юридичних осіб у Росії, Європі, Азії та на Близькому Сході, які підтримують військові дії РФ в Україні. Серед юросіб будуть російські фінансові структури та компанії, пов'язані з російською оборонною промисловістю.

Раніше 24 лютого про нові санкції щодо Росії оголосили Велика Британія, Австралія та Нова Зеландія. Під британські санкції потрапила, зокрема, Любов Кабаєва — мати гімнастки Аліни Кабаєвої, яку на Заході вважають матір'ю кількох дітей президента Росії Володимира Путіна. До австралійського списку санкцій було включено зокрема п'ять віце-прем'єрів Росії та голову РПЦ патріарха Кирила.

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Також ЄС погодив основне наповнення десятого санкційного пакета щодо Росії за її агресію проти України. Зокрема, досягнуто угоди щодо фізичних та юридичних осіб, відповідальних за незаконну депортацію українських дітей, а також щодо інших пунктів. Про це на прес-брифінгу у п'ятницю, 24 лютого, повідомив постійний представник Польщі у ЄС Анджей Садось.