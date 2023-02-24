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На фоні нових санкцій у Росії рекордно обвалився рубль

Людмила Яцюк
glavcom.ua
На фоні нових санкцій у Росії рекордно обвалився рубль
фото з відкритих джерел

Долар США виріс до 76 рублів вперше з квітня 2022 року

Під час торгів на Московській біржі в п'ятницю, 24 лютого, долар США досяг 76 рублів вперше з 22 квітня 2022 року, пишуть російські ЗМІ. Рубль знижується на новинах про нові санкції країн-союзниць України щодо Росії, відзначає преса.

24 лютого Білий дім оголосив, що США разом із партнерами щодо «Великої сімки» запровадять проти РФ нові санкції у річницю російського вторгнення в Україну. Вони торкнуться понад 200 фізичних та юридичних осіб у Росії, Європі, Азії та на Близькому Сході, які підтримують військові дії РФ в Україні. Серед юросіб будуть російські фінансові структури та компанії, пов'язані з російською оборонною промисловістю.

Раніше 24 лютого про нові санкції щодо Росії оголосили Велика Британія, Австралія та Нова Зеландія. Під британські санкції потрапила, зокрема, Любов Кабаєва — мати гімнастки Аліни Кабаєвої, яку на Заході вважають матір'ю кількох дітей президента Росії Володимира Путіна. До австралійського списку санкцій було включено зокрема п'ять віце-прем'єрів Росії та голову РПЦ патріарха Кирила.

Також ЄС погодив основне наповнення десятого санкційного пакета щодо Росії за її агресію проти України. Зокрема, досягнуто угоди щодо фізичних та юридичних осіб, відповідальних за незаконну депортацію українських дітей, а також щодо інших пунктів. Про це на прес-брифінгу у п'ятницю, 24 лютого, повідомив постійний представник Польщі у ЄС Анджей Садось.

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