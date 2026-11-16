Вітакер: Нам потрібен мир. І зрештою нам треба врятувати ці життя

Головною проблемою на шляху до мирного врегулювання в Україні є те, що обидві воюючі сторони переконані у власній перевазі на полі бою. Про це заявив постійний представник США при НАТО Метью Вітакер в ефірі телеканалу Fox News. За його словами, через це кожна зі сторін вважає поточний момент невідповідним для укладення угоди. Про це пише «Главком».

Вітакер зазначив, що спеціальні посланники Стів Віткофф і Джаред Кушнер активно працюють над виробленням умов, прийнятних для обох учасників війни. Водночас він наголосив на позиції президента Дональда Трампа про те, що вбивства та загибель людей на фронті мають припинитися, оскільки щодня втрачається занадто багато життів. Представник США підкреслив, що остаточним підсумком переговорів має стати єдиний узгоджений документ, хоча наразі до цієї точки ще не дійшли.

Описуючи переговорний процес, Вітакер зауважив, що він не стежить за кожним раундом зустрічей як за скачками, оскільки розглядається безліч різних ідей та шляхів досягнення миру. Наприкінці він нагадав слова американського лідера про те, що для досягнення домовленостей необхідна згода як росіян, так і українців, проте головною метою залишається порятунок життів та укладення необхідного миру.

Як відомо, українська, американська та європейська переговорні команди провели робочу відеоконференцію, під час якої обговорили результати переговорів в Абу-Дабі та підготовку до наступного етапу дипломатичних контактів. Про це повідомив очільник Служби зовнішньої розвідки Рустем Умєров.

Варто нагадати, що президент Володимир Зеленський повідомив про нову розмову переговорних команд України, США та європейських партнерів. За його словами, зустріч була непростою, однак сторони домовилися продовжити роботу над спільними кроками в переговорному процесі.