Росію підозрюють у нових гібридних атаках у Європі: мішенню стали ЗМІ – Reuters

Співробітники ірландської телерадіокомпанії RTÉ біля будівлі редакції в Дубліні після евакуації через погрозу мінування 6 листопада 2026 року

Ірландські, британські та болгарські медіа отримали листи з погрозами вибухів. У повідомленнях знайшли деталі, які викликали підозри щодо можливого російського сліду.

Європейські редакції отримали електронні листи з погрозами мінування на тлі серії неправдивих повідомлень про вибухівку на пасажирських літаках. Відправник назвався «Михайлом Андроповим», а зміст і оформлення повідомлень містили відсилання до радянського минулого. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Reuters.

Погрози отримали редакції кількох країн

У п'ятницю, 6 листопада, листи з погрозами надійшли до ірландської державної телерадіокомпанії RTÉ, болгарського телеканалу Nova TV та британського мовника Sky. Повідомлення також отримали інші медіаорганізації в Ірландії та Великій Британії.

Листи мали тему «Послання Заходу». Їхній автор стверджував, що представляє групу, яка стоїть за попередніми неправдивими повідомленнями про мінування європейських літаків. У повідомленні йшлося, що один із членів угруповання нібито заклав вибуховий пристрій у будівлі редакцій, який мав здетонувати за 45 хвилин. Відправник також попередив про нові атаки на транспортну інфраструктуру Європи.

Після отримання листа RTÉ евакуювала працівників зі своєї штаб-квартири в Дубліні. Телерадіокомпанія тимчасово замінила частину програм музикою та записаними повідомленнями. Перевірка будівлі тривала понад три години. Після того як поліція не виявила небезпечних предметів, співробітники повернулися до роботи.

У Nova TV також евакуювали редакцію в Софії. Після перевірки приміщення небезпеки не виявили, телеканал не переривав мовлення. Британська Sky підтвердила отримання повідомлення про загрозу безпеці.

Ірландська поліція розпочала розслідування. До перевірки обставин залучили також інші служби безпеки.

У листах виявили можливий російський слід

Особливу увагу привернуло ім'я, яким підписався відправник, – «Михайло Андропов». Воно збігається з іменем колишнього генерального секретаря ЦК КПРС Юрія Андропова за прізвищем. Тема листа «Послання Заходу» також нагадує назву біографічної книги про радянського керівника – «Новий виклик Заходу».

Reuters зазначає, що ці збіги викликають питання про можливу причетність Росії. Водночас агентство не виключає іншого пояснення: відправник міг навмисно залишити радянські відсилання, щоб спрямувати підозри на Москву.

Є й інша обставина. За інформацією ірландського видання The Journal, джерела в службах безпеки не виключають російського сліду в погрозах редакціям. Один із співрозмовників видання припустив, що за подібними діями може стояти Росія, зважаючи на інші інциденти в Європі. Водночас офіційного підтвердження цієї версії немає.

Ще одну деталь виявили під час технічного аналізу електронного листа RTÉ. Адреса відправника використовувала домен, пов'язаний зі школою в Литві. Фахівець із кібербезпеки Мацій Маковський встановив, що облікові дані цієї адреси фігурували щонайменше у двох попередніх витоках інформації. Це може свідчити про компрометацію поштового облікового запису, але не встановлює особу відправника чи його зв'язок із Росією.

фото: Reuters

Ірландський прем'єр прокоментував погрози

Прем'єр-міністр Ірландії Міхал Мартін заявив, що влада поки не встановила, чи йдеться про дії окремих осіб, чи про скоординовану операцію. За його словами, поліція, збройні сили, фахівці з кібербезпеки та авіаційні служби працюють над встановленням причетних спільно з європейськими колегами.

«Це демонструє, наскільки відносно просто можна спричинити порушення роботи суспільства за допомогою нетрадиційних методів, які мають на меті створити хаос, страх і тривогу», – сказав Мартін в ефірі RTÉ.

Ірландський уряд у своїй заяві також зазначив, що після попередніх випадків порушення авіасполучення подібними погрозами нинішні інциденти, ймовірно, є частиною скоординованої кампанії дестабілізації. Водночас влада наголосила, що особи організаторів поки невідомі.

фото: Reuters

Європа зіткнулася з хвилею кібератак і диверсій

Погрози редакціям та авіакомпаніям відбуваються на тлі інших інцидентів у європейських країнах. Зокрема, на початку листопада кібератаки зачепили холодильне обладнання супермаркетів у Швеції, Бельгії, Люксембурзі, Ірландії та Естонії. Хакери змінювали налаштування систем охолодження, через що температура в холодильниках і морозильниках підвищувалася, а торговельні мережі були змушені вилучати продукти.

Подібний інцидент раніше зафіксували у Франції. Загалом атаки на холодильні системи зачепили магазини у восьми європейських країнах.

Тим часом неправдиві повідомлення про мінування літаків продовжили надходити до європейських авіакомпаній. За даними Associated Press, 6 листопада європейські посадовці повідомили про 11 таких погроз. Напередодні їх було 14, а у вівторок – сім. Через повідомлення про небезпеку окремі літаки супроводжували угорські винищувачі, а рейс Wizz Air перенаправили з Праги до Венеції. Вибухових пристроїв не виявили.

Міністр закордонних справ Іспанії Хосе Мануель Альбарес назвав сукупність подібних інцидентів можливою формою гібридної агресії та психологічної війни. Європейські чиновники побоюються, що такі операції можуть бути спрямовані на дестабілізацію країн, які підтримують Україну.

Водночас відповідальність Росії за конкретні погрози редакціям і авіакомпаніям поки не встановлена. Москва заперечує причетність до диверсій та гібридних операцій у Європі.

Нагадаємо, 6 листопада українська розвідка попередила, що російські спецслужби намагаються вербувати українських біженців для диверсій у європейських країнах. Для пошуку виконавців використовують соціальні мережі, месенджери та оголошення про роботу з обіцянками швидкого заробітку.