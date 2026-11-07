Головна Світ Політика
search button user button menu button
1718-й день війни
Операція «Карфаген»
Мирні переговори
Енергетична тривога
Вибори у США
Відключення світла
Держбюджет-2027
Операція «Форест Гамп»
Мобілізація в Україні
Україна-ЄС
Війна на Близькому Сході
Заборона Московської церкви
Кримський міст

Росію підозрюють у нових гібридних атаках у Європі: мішенню стали ЗМІ – Reuters

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
google social img telegram social img facebook social img
Росію підозрюють у нових гібридних атаках у Європі: мішенню стали ЗМІ – Reuters
Співробітники ірландської телерадіокомпанії RTÉ біля будівлі редакції в Дубліні після евакуації через погрозу мінування 6 листопада 2026 року
фото: Reuters

Ірландські, британські та болгарські медіа отримали листи з погрозами вибухів. У повідомленнях знайшли деталі, які викликали підозри щодо можливого російського сліду.

Європейські редакції отримали електронні листи з погрозами мінування на тлі серії неправдивих повідомлень про вибухівку на пасажирських літаках. Відправник назвався «Михайлом Андроповим», а зміст і оформлення повідомлень містили відсилання до радянського минулого. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Reuters.

Погрози отримали редакції кількох країн

У п'ятницю, 6 листопада, листи з погрозами надійшли до ірландської державної телерадіокомпанії RTÉ, болгарського телеканалу Nova TV та британського мовника Sky. Повідомлення також отримали інші медіаорганізації в Ірландії та Великій Британії.

Листи мали тему «Послання Заходу». Їхній автор стверджував, що представляє групу, яка стоїть за попередніми неправдивими повідомленнями про мінування європейських літаків. У повідомленні йшлося, що один із членів угруповання нібито заклав вибуховий пристрій у будівлі редакцій, який мав здетонувати за 45 хвилин. Відправник також попередив про нові атаки на транспортну інфраструктуру Європи.

Після отримання листа RTÉ евакуювала працівників зі своєї штаб-квартири в Дубліні. Телерадіокомпанія тимчасово замінила частину програм музикою та записаними повідомленнями. Перевірка будівлі тривала понад три години. Після того як поліція не виявила небезпечних предметів, співробітники повернулися до роботи.

У Nova TV також евакуювали редакцію в Софії. Після перевірки приміщення небезпеки не виявили, телеканал не переривав мовлення. Британська Sky підтвердила отримання повідомлення про загрозу безпеці.

Ірландська поліція розпочала розслідування. До перевірки обставин залучили також інші служби безпеки.

У листах виявили можливий російський слід

Особливу увагу привернуло ім'я, яким підписався відправник, – «Михайло Андропов». Воно збігається з іменем колишнього генерального секретаря ЦК КПРС Юрія Андропова за прізвищем. Тема листа «Послання Заходу» також нагадує назву біографічної книги про радянського керівника – «Новий виклик Заходу».

Reuters зазначає, що ці збіги викликають питання про можливу причетність Росії. Водночас агентство не виключає іншого пояснення: відправник міг навмисно залишити радянські відсилання, щоб спрямувати підозри на Москву.

Є й інша обставина. За інформацією ірландського видання The Journal, джерела в службах безпеки не виключають російського сліду в погрозах редакціям. Один із співрозмовників видання припустив, що за подібними діями може стояти Росія, зважаючи на інші інциденти в Європі. Водночас офіційного підтвердження цієї версії немає.

Ще одну деталь виявили під час технічного аналізу електронного листа RTÉ. Адреса відправника використовувала домен, пов'язаний зі школою в Литві. Фахівець із кібербезпеки Мацій Маковський встановив, що облікові дані цієї адреси фігурували щонайменше у двох попередніх витоках інформації. Це може свідчити про компрометацію поштового облікового запису, але не встановлює особу відправника чи його зв'язок із Росією.

Росію підозрюють у нових гібридних атаках у Європі: мішенню стали ЗМІ – Reuters фото 1
фото: Reuters

Ірландський прем'єр прокоментував погрози

Прем'єр-міністр Ірландії Міхал Мартін заявив, що влада поки не встановила, чи йдеться про дії окремих осіб, чи про скоординовану операцію. За його словами, поліція, збройні сили, фахівці з кібербезпеки та авіаційні служби працюють над встановленням причетних спільно з європейськими колегами.

«Це демонструє, наскільки відносно просто можна спричинити порушення роботи суспільства за допомогою нетрадиційних методів, які мають на меті створити хаос, страх і тривогу», – сказав Мартін в ефірі RTÉ.

Ірландський уряд у своїй заяві також зазначив, що після попередніх випадків порушення авіасполучення подібними погрозами нинішні інциденти, ймовірно, є частиною скоординованої кампанії дестабілізації. Водночас влада наголосила, що особи організаторів поки невідомі.

Росію підозрюють у нових гібридних атаках у Європі: мішенню стали ЗМІ – Reuters фото 2
фото: Reuters

Європа зіткнулася з хвилею кібератак і диверсій

Погрози редакціям та авіакомпаніям відбуваються на тлі інших інцидентів у європейських країнах. Зокрема, на початку листопада кібератаки зачепили холодильне обладнання супермаркетів у Швеції, Бельгії, Люксембурзі, Ірландії та Естонії. Хакери змінювали налаштування систем охолодження, через що температура в холодильниках і морозильниках підвищувалася, а торговельні мережі були змушені вилучати продукти.

Подібний інцидент раніше зафіксували у Франції. Загалом атаки на холодильні системи зачепили магазини у восьми європейських країнах.

Тим часом неправдиві повідомлення про мінування літаків продовжили надходити до європейських авіакомпаній. За даними Associated Press, 6 листопада європейські посадовці повідомили про 11 таких погроз. Напередодні їх було 14, а у вівторок – сім. Через повідомлення про небезпеку окремі літаки супроводжували угорські винищувачі, а рейс Wizz Air перенаправили з Праги до Венеції. Вибухових пристроїв не виявили.

Міністр закордонних справ Іспанії Хосе Мануель Альбарес назвав сукупність подібних інцидентів можливою формою гібридної агресії та психологічної війни. Європейські чиновники побоюються, що такі операції можуть бути спрямовані на дестабілізацію країн, які підтримують Україну.

Водночас відповідальність Росії за конкретні погрози редакціям і авіакомпаніям поки не встановлена. Москва заперечує причетність до диверсій та гібридних операцій у Європі.

Нагадаємо, 6 листопада українська розвідка попередила, що російські спецслужби намагаються вербувати українських біженців для диверсій у європейських країнах. Для пошуку виконавців використовують соціальні мережі, месенджери та оголошення про роботу з обіцянками швидкого заробітку.

Читайте також:

Теги: розвідка росія ЗМІ Європа замінування розслідування поліція погрози

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Росія спробує підірвати допомогу Європи Україні залякуванням на диверсіями
РФ готує замахи на керівників європейських оборонних компаній – FT
12 жовтня, 01:22
Канцлер Німеччини відповів на пропозицію Трампа щодо нових поступок РФ
Канцлер Німеччини відповів на пропозицію Трампа щодо нових поступок РФ
15 жовтня, 13:54
Михайло Ясинський висловився про Дашу Астафʼєву, яка читатиме Радіодиктант
Хто читатиме радіодиктант? Продюсер Полякової дорікнув Суспільному за вибір
26 жовтня, 12:59
Дмитро Лубінець очолює українську делегацію в Білорусі
Українська та російська делегації прибули до Білорусі: названо причину
29 жовтня, 09:26
Виліт літака з росіянами до Стамбула було перенесено, через також було змінено логістику подальшого їхнього вильоту в Дакар
Виліт російських спортсменів на юнацьку Олімпіаду був затриманий через атаку дронів
29 жовтня, 10:49
Президент Гани Джон Драмані Махама на саміті Росія – Африка в Москві
Африканська країна домоглася від Путіна обіцянки не вербувати своїх громадян
2 листопада, 05:45
Росія нібито має вікно у два місяці для підписання угоди за сприяння Трампа
Пєсков прокоментував можливість швидкого підписання мирної угоди після поразки партії Трампа на виборах
5 листопада, 15:41
Київ охопили затори після атаки
Транспортний колапс у Києві: місто скували затори після нічного обстрілу
22 жовтня, 09:23
Мао Нін: Китай підтримує зв’язок із відповідними сторонами щодо можливої зустрічі лідерів Китаю, Росії та США
Китай підтвердив підготовку зустрічі Трампа, Путіна та Сі Цзіньпіна
4 листопада, 15:06

Політика

Масована атака на Київ, Росія під ударом ракет і дронів: головне за ніч 7 листопада
Масована атака на Київ, Росія під ударом ракет і дронів: головне за ніч 7 листопада
Росію підозрюють у нових гібридних атаках у Європі: мішенню стали ЗМІ – Reuters
Росію підозрюють у нових гібридних атаках у Європі: мішенню стали ЗМІ – Reuters
Іран почав роздавати населенню йодні таблетки – The Times
Іран почав роздавати населенню йодні таблетки – The Times
Дрони атакували Саратовський НПЗ: з Енгельса евакуювали літаки
Дрони атакували Саратовський НПЗ: з Енгельса евакуювали літаки
Росія використовує аналог Starlink для керування ударними дронами над Україною
Росія використовує аналог Starlink для керування ударними дронами над Україною
Трамп запропонував нову угоду з Росією: Європа занепокоєна
Трамп запропонував нову угоду з Росією: Європа занепокоєна

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
378K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 7 листопада: ситуація на фронті
159K
Карта повітряних тривог України онлайн 7 листопада 2026
150K
Має тонну врожаю із 200-метрового рядка: на Черкащині фермер вирощує унікальну культуру
100K
Залужний повідомив про історичне рішення Британії стосовно українських дітей
71K
Кремль заявив про налагодження діалогу між українським і російським омбудсменами
62K
Путін звернувся до всіх членів уряду РФ із незвичною вимогою

Новини

Яке релігійне свято відзначається 7 листопада 2026: традиції та молитва
Вчора, 22:00
В Україні до 10°, місцями дощитиме: погода на 6 листопада 2026 року
Вчора, 05:59
Яке релігійне свято відзначається 6 листопада 2026: традиції та молитва
5 листопада, 22:00
В Україні до 9°, прийшло похолодання: погода на 5 листопада 2026 року
5 листопада, 06:14
Яке релігійне свято відзначається 5 листопада 2026: традиції та молитва
4 листопада, 22:00
День залізничника України: яскраві листівки, історія свята, привітання у прозі та віршах
4 листопада, 07:45

Прес-релізи

Новорічний «Мій Music Hall». У Києві пройду шоу, яке змінює уявлення про музичні концерти
Новорічний «Мій Music Hall». У Києві пройду шоу, яке змінює уявлення про музичні концерти
27 жовтня, 18:15
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua