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Борис Джонсон пояснив, що допоможе завершити війну в Україні

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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Борис Джонсон пояснив, що допоможе завершити війну в Україні
За словами колишнього британського прем’єра, лише вступ України до НАТО допоможе зупинити війну
фото з відкритих джерел

Колишній прем'єр-міністр Британії підтримав думку президента Франції

Російського диктатора Володимира Путіна потрібно змусити зрозуміти, чого насправді хоче Захід, щоб покласти край війні РФ проти України. Про це заявив експрем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон у соцмережі X, інформує «Главком».

Джонсон відреагував на повідомлення президента Франції Еммануеля Макрона, в якому той наголосив, що Україна має бути частиною НАТО. Колишній британський прем’єр підтримав цю думку.

«Дуже приємно бачити, як Еммануель Макрон знову заявляє, що місце України – у самому серці НАТО. Саме така чіткість нам і потрібна. Саме це має почути Путін. Коли ж ми почуємо подібну заяву від Енді Бернема – не кажучи вже про Білий дім?», – написав Джонсон.

За словами колишнього британського прем’єра, лише вступ України до НАТО допоможе зупинити війну.

«Ми маємо це сказати і справді так думати», – підкреслив Джонсон.

Макрон же у своєму дописі заявив, що доля України безпосередньо вплине на безпеку Європи. Він зазначив, що європейські країни повинні продовжувати допомагати Україні захищатися.

«Допомагати Україні захищатися – означає захищати Францію та французький народ. Якщо Росія нав’язує свою волю європейській країні за допомогою жорстокості, це послаблює всю Європу», – написав французький лідер.

Макрон також закликав допомогти Україні пережити зиму та надавати їй фінансову підтримку.

«Скажімо прямо: ті, хто хоче обмежити ресурси України, зрештою прагнуть змусити її піти на несправедливий мир, залишити її в стані постійної вразливості й тим самим зробити вразливою й саму Європу. Це поразницький менталітет. Це рецепт наступної війни. Така позиція не може бути позицією Франції», – додав президент Франції.

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що серед європейських лідерів посилюється розуміння необхідності членства України в НАТО. За його словами, союзники дедалі частіше наголошують, що українська армія здатна суттєво зміцнити оборонні можливості Альянсу.

Нагадаємо, раніше «Главком» повідомляв, що європейські країни погодили декларацію про гарантії безпеки для України. 13 листопада стало відомо, що близько 40 держав підтримали документ за підсумками саміту Європейської політичної спільноти в Дубліні. У ньому наголошується на необхідності забезпечити суверенітет і територіальну цілісність України, а також надати їй надійні гарантії безпеки.

Також «Главком» писав про переговори США та Росії щодо можливих гарантій безпеки для України за аналогією з НАТО. За даними американських журналістів, Вашингтон обговорював із Москвою механізм, який передбачав би консультації у разі загрози та принцип колективного захисту, подібний до статей 4 і 5 Північноатлантичного договору. Водночас цей варіант не означає безпосереднього вступу України до Альянсу.

Крім того, «Главком» повідомляв про нові вимоги Росії щодо європейської безпеки. Згідно з оприлюдненою інформацією, Москва прагне домогтися виведення військ НАТО з держав, які приєдналися до Альянсу після 1997 року, припинення військової допомоги Україні та обмеження ядерних гарантій для європейських союзників.

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Теги: Борис Джонсон Еммануель Макрон НАТО Україна

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