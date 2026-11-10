Поки Україна домовлятиметься з РФ в Абу-Дабі, Рубіо окремо зустрінеться із Сибігою

Сибіга прибув до Парижа для участі в зустрічі міністрів закордонних справ країн G7

Переговори держсекретаря США та глави МЗС України відбудуться в Парижі перед зустріччю міністрів закордонних справ країн G7

Державний секретар США Марко Рубіо 10 листопада проведе окрему зустріч із міністром закордонних справ України Андрієм Сибігою в Парижі. Контакт відбудеться паралельно з тристоронніми переговорами України, США та Росії в Абу-Дабі. Про це повідомив американський журналіст Алекс Рауфоглу, пише «Главком».

Державний секретар США Марко Рубіо зустрінеться з міністром закордонних справ України Андрієм Сибігою в Парижі у вівторок, 10 листопада. Переговори відбудуться перед зустріччю глав МЗС країн «Групи семи» (G7) – у той час, коли в Абу-Дабі триватимуть тристоронні переговори України, США та Росії.

У розкладі Рубіо передбачена окрема двостороння зустріч із Сибігою. За даними журналіста, американський держсекретар також візьме участь у робочому обіді, присвяченому підтримці України.

Згідно з оприлюдненим розкладом Державного департаменту США, зустріч Рубіо та Сибіги запланована на 8:30 за місцевим часом. Пізніше американський посадовець долучиться до заходів G7, зокрема до робочого обіду щодо підтримки України.

Сибіга прибув до Парижа для участі в зустрічі міністрів закордонних справ країн G7 на запрошення французького колеги Жана-Ноеля Барро. Український міністр має поінформувати партнерів про ситуацію на фронті, наслідки російських ударів, першочергові потреби оборони та заходи для забезпечення стійкості країни напередодні зими.

Серед тем, які Україна планує порушити під час зустрічей у Парижі, – посилення захисту повітряного простору, тиск на Росію, кроки до деескалації та миру, а також свобода судноплавства в Чорному морі.

Зустріч Рубіо із Сибігою відбудеться на тлі переговорів в Абу-Дабі за участю представників України, США та Росії. Тристоронній формат запланований на 10-11 листопада. Окремо українська сторона проводить консультації з європейськими партнерами, які також перебувають в Абу-Дабі.