На Дніпропетровщині сталися масштабні відключення світла

Без світла залишилась велика частина Дніпра та Кам’янського

Сьогодні, 9 листопада, російська терористична армія пошкодила важливе енергообладнання Дніпропетровщини. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДТЕК.

«Атака спричинила масштабні відключення в області. Без світла залишилась велика частина Дніпра та Кам’янського. Також було знеструмлено критичну інфраструктуру», – йдеться у повідомленні.

Компанія наголосила, що енергетики роблять все можливе, щоб повернути світло якнайшвидше.

Нагадаємо, що станом на ранок 9 листопада найскладніша ситуація з електропостачанням склалася у Київській та Дніпропетровській областях. Через значні пошкодження енергетичних об'єктів ремонтні бригади змушені працювати цілодобово, а в більшості регіонів країни продовжують діяти графіки погодинних відключень.

До слова, 9 листопада Росія знову атакувала Трипільську ТЕС на Київщині. «Вже зараз очевидно, що наслідки російських обстрілів надзвичайно серйозні. Однак говорити про конкретні масштаби руйнувань поки передчасно. Після детального обстеження пошкодженого обладнання й інфраструктури можна буде оцінити збитки та визначити обсяги необхідних відновлювальних робіт», – наголосило ПАТ «Центренерго».