Окупанти атакували Запорізький район: постраждало шестеро людей (фото)

Рятувальники деблокували двох травмованих жінок та транспортували їх до лікарні

Увечері 10 листопада росіяни завдали удару по одному із селищ Запорізького району. Унаслідок цього травмовано людей. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДСНС.

Під час ліквідації однієї з пожеж рятувальники деблокували двох травмованих жінок та транспортували їх до лікарні. Постраждалим надають необхідну медичну допомогу.

За різними адресами рятувальники ліквідували займання чотирьох пошкоджених приватних житлових будинків, квартири на третьому поверсі багатоповерхівки, фасаду магазину та колеса напівпричепа. На місцях подій працювали усі екстрені служби.

До слова, у ніч проти 10 листопада російська терористична армія атакувала цивільне підприємство на Вінниччині. Унаслідок цього загинули люди.

Як повідомлялося, 10 листопада російська окупаційна армія атакувала Кривий Ріг безпілотниками. Росіяни вдарили по об'єктах критичної інфраструктури.