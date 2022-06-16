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    Політика

    Кремль почав погрожувати Білому дому «жорстким» майбутнім

    Росія на річницю саміту Байдена-Путіна почала погрожувати США - Кремль почав погрожувати Білому дому «жорстким» майбутнім
    Росія на річницю саміту Байдена-Путіна почала погрожувати США
    фото: Telegram Ria_Kremlinpool

    Росія визнала, що відносини із США на нулі, нова зустріч президентів неможлива

    У першу річницю саміту Байден-Путін Росія розкритикувала позицію США по Україні і пригрозила, що надалі спілкуватиметься інакше, «жорстко». Позицію російського керівництва оприлюднив кремлівський Telegram-канал Ria_Kremlinpool.

    Кремль визнав, що зараз ситуація між Росією та США перебуває у гарячій фазі протистояння, а відносин між країнами немає, вони «на нулі».

    Тому нова зустріч Джо Байдена із Володимиром Путіним у найближчій перспективі «навряд чи можлива».

    Російська влада знову звинуватила США у початку повномасштабної війни – мовляв, Штати «не прислухалися до занепокоєнь Росії», це і спричинило російське вторгнення. Цікаво, що у заяві Кремля йдеться про «спецоперацію на Донбасі», а не про війну в Україні.

    Також Кремль упевнений, що саме США блокують відновлення російсько-українських переговорів, а також «продовжують біди України» і «затягують поганий період для неї».

    Нагадаємо, учора заступник міністра закордонних справ Росії Сергій Рябков заявив учора, 15 червня, що країна-агресор уже готова до переговорів не тільки з Україною, а із США.

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    Теги: росія США Джозеф Байден війна путін Україна
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    Кремль почав погрожувати Білому дому «жорстким» майбутнім