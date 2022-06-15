Кремль заявив, що вже готовий домовлятися з Україною і США

Росія не проти переговорів з Україною і США

Російська влада традиційно звинувачує у зупинці переговірного процесу Україну

Міністерство закордонних справ Росії заявило, що країна-агресор готова до переговорів з українською стороною. Про це повідомляють російські ЗМІ.

Заступник очільника МЗС Сергій Рябков зазначив, що причиною зупинки переговорів є позиція України, яка «вийшла з процесу» через наказ «ляльководів із Заходу».

Рябков пригрозив, що у випадку, коли президент України Володимир Зеленський не погодиться на відновлення переговорів, Росія продовжить війну і «поставить крапку там, де вважатиме за потрібне».

Про необхідність переговорів заговорив і прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков. За його словами, Росія має вести діалог зі Сполученими Штатами Америки.

На думку Пєскова, такі переговори мають відбуватися в атмосфері взаємних поваги та вигоди і «неподільності безпеки».

Але, додав речник Путіна, такі переговори – це «тема поки що не ближньої перспективи».

Нагадаємо, у кінці травня Володимир Путін у розмові з французьким лідером Емануелем Макроном та канцлером Німеччини Олафом Шольцом заявив, що готовий провести переговори з главою України Володимиром Зеленським.

Але вже за кілька днів спікерка верхньої палати російського парламенту Валентина Матвієнко заявила, що переговори України та Росії можуть відновитися лише на умовах країни-агресора.