Кремль заявив, що вже готовий домовлятися з Україною і США
Російська влада традиційно звинувачує у зупинці переговірного процесу Україну
Міністерство закордонних справ Росії заявило, що країна-агресор готова до переговорів з українською стороною. Про це повідомляють російські ЗМІ.
Заступник очільника МЗС Сергій Рябков зазначив, що причиною зупинки переговорів є позиція України, яка «вийшла з процесу» через наказ «ляльководів із Заходу».
Рябков пригрозив, що у випадку, коли президент України Володимир Зеленський не погодиться на відновлення переговорів, Росія продовжить війну і «поставить крапку там, де вважатиме за потрібне».
Про необхідність переговорів заговорив і прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков. За його словами, Росія має вести діалог зі Сполученими Штатами Америки.
На думку Пєскова, такі переговори мають відбуватися в атмосфері взаємних поваги та вигоди і «неподільності безпеки».
Але, додав речник Путіна, такі переговори – це «тема поки що не ближньої перспективи».
Нагадаємо, у кінці травня Володимир Путін у розмові з французьким лідером Емануелем Макроном та канцлером Німеччини Олафом Шольцом заявив, що готовий провести переговори з главою України Володимиром Зеленським.
Але вже за кілька днів спікерка верхньої палати російського парламенту Валентина Матвієнко заявила, що переговори України та Росії можуть відновитися лише на умовах країни-агресора.