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    Політика

    Кремль заявив, що вже готовий домовлятися з Україною і США

    Росія не проти переговорів з Україною і США - Кремль заявив, що вже готовий домовлятися з Україною і США
    Росія не проти переговорів з Україною і США
    фото з відкритих джерел

    Російська влада традиційно звинувачує у зупинці переговірного процесу Україну

    Міністерство закордонних справ Росії заявило, що країна-агресор готова до переговорів з українською стороною. Про це повідомляють російські ЗМІ.

    Заступник очільника МЗС Сергій Рябков зазначив, що причиною зупинки переговорів є позиція України, яка «вийшла з процесу» через наказ «ляльководів із Заходу».

    Рябков пригрозив, що у випадку, коли президент України Володимир Зеленський не погодиться на відновлення переговорів, Росія продовжить війну і «поставить крапку там, де вважатиме за потрібне».

    Про необхідність переговорів заговорив і прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков. За його словами, Росія має вести діалог зі Сполученими Штатами Америки.

    На думку Пєскова, такі переговори мають відбуватися в атмосфері взаємних поваги та вигоди і «неподільності безпеки».

    Але, додав речник Путіна, такі переговори – це «тема поки що не ближньої перспективи».

    Нагадаємо, у кінці травня Володимир Путін у розмові з французьким лідером Емануелем Макроном та канцлером Німеччини Олафом Шольцом заявив, що готовий провести переговори з главою України Володимиром Зеленським.

    Але вже за кілька днів спікерка верхньої палати російського парламенту Валентина Матвієнко заявила, що переговори України та Росії можуть відновитися лише на умовах країни-агресора.

    Теги: МЗС росія ЗМІ США війна путін наказ Володимир Зеленський Україна президент влада прессекретар
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    Кремль заявив, що вже готовий домовлятися з Україною і США