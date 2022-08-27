Кремль пояснив світу, чому його армія застрягла в Україні

Дмитро Медведєв намагався виправдати відсутність успіхів російської армії в Україні

Заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв в інтерв'ю французькому телеканалу LCI намагався виправдати відсутність успіхів російської армії в Україні.

Так, за його версією, російська армія, котра зазнала шалених втрат, діє за «помірним» сценарієм.

«Повертаючись до цієї операції, ми ж з вами розуміємо, що вона зараз йде за максимально щадним, помірним варіантом. Наша країна, а також сили Донецької Республіки та Луганської Республіки діють лише щодо Збройних сил України. Якби ситуація була іншою, то, як ви розумієте, ця військова кампанія могла завершитися набагато швидше. Але були б зовсім інші наслідки для України. Було б повністю зруйновано її інфраструктуру, знищено центри ухвалення рішень, органи влади тощо. Ми на такий варіант не пішли», – сказав Медведєв. в інтерв'ю.

Нагадаємо, Дмитро Медведєв був президентом Росії, свого часу вважався лібералом-західником, однак нині транслює те, що вигідну Путіну, на посаді заступника голови РНБО.

Російський опозиціонер Шендерович в інтерв’ю «Главкому» пояснив дивні заяви Медведєва хворобою алкоголізму.