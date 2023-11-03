Кремль відреагував на статтю Залужного

Валерій Залужний назвав, що потрібно для перемоги над РФ

Кремль заявив, що Росія послідовно продовжує проведення «спеціальної військової операції»

Керівництво країни-агресорки не погодилося зі словами головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного про те, що війна зайшла у глухий кут. Про це сказав прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков, передає російське пропагандистське агентство ТАСС.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Ні, він (Пєсков називає війну конфліктом – ред.) не зайшов у глухий кут. Росія послідовно продовжує проведення спеціальної військової операції. Всі цілі, які ставилися, повинні бути виконані», – заявив речник російського диктатора Путіна.

«Київському режиму вже давно потрібно було зрозуміти, що навіть говорити про якісь перспективи перемоги київського режиму на полі бою – це абсурдно. І чим раніше київський режим для себе це усвідомить, тим скоріше відкриються якісь перспективи», – додав Пєсков.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Нагадаємо, у своїй статті в The Economist головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний зазначив, що війна зараз переходить на новий етап та стає «позиційною» зі статичними та виснажливими боями, як у Першій світовій війні, на відміну від «маневрової» війни руху та швидкості.

Залужний вважає, що в Україні необхідно розширити категорію людей, які можуть бути мобілізовані. При цьому Збройні сили України нарощуватимуть резерви, однак такі можливості з підготовки на власній території обмежені.